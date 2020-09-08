FOX TV’ye sert tepki! Dayakçı İsmail Küçükkaya'ya hatırlatma...

EKTEPLİ: Küçükkaya eşine şiddet uyguladı ama ekranlarda 'Mağdurun yanındayım' diyerek insanlarla resmen dalga geçti.

Ödül olarak bugün Fox'ta sekizinci dönemine girdi.

ZEYNEP AKDUMAN: Eski eşine şiddet uygulayan bu kişi, dayak olayı ayyuka çıkınca tatile gitti.

Sanırım kendisinin de söylediği gibi 21 günde Türk insanının unutacağını düşündü. Bu sabah iş başı yaptı ama unutulmadı.

Nerede kalmıştık?

MONTEVİDA: Eşine şiddet uyguladığını tatil ile bana da unutturamamış kişi. Oh ne güzel, ekrandan uzak kal, nasıl olsa unutulur, yok öyle yağma!