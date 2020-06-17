İsmail Küçükkaya'dan şiddet gören Eda Demirci açıkladı: ‘Kadın hakları savunucusu’ Canan Güllü yardım çığlığını duymazdan geldi!
Eski eşi Eda Demirci’ye fiziksel ve psikolojik şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, gündemden düşmüyor. İsmail Küçükkaya tarafından uğradığı şiddet sonrası kanser olduğunu açıklayan Demirci, şiddet gördüğü dönemde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını, telefonla aradığını, sonra 13 mesaj attığını ama Canan Güllü'nün geri bile dönmediğini dile getirmişti. İddialara yanıt veren Canan Güllü'yü Günaydın yazarı Mevlüt Tezel köşesine taşıdı. Mevlüt Tezel "Hemen istifa et" başlıklı yazısında "Kadın haklarının cefakâr savunucuları sizler böyle bir başkanı hak etmiyorsunuz!" dedi. İşte Canan Güllü'nün açıklamaları ve Mevlüt Tezel’in o yazısı…
Ekranda kadın hakları savunucusu gibi görünüp evde eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulayan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, yaşadığı üzüntüler yüzünden göğüs kanseri olduğunu açıklamıştı. Demirci'nin anlattıklarından sonra İsmail Küçükkaya'ya tepkiler çığ gibi büyürken 'Kadın hakları savunucusu' Canan Güllü'nün de yardım çığlığını duymazdan geldiği ortaya çıktı. Eda Demirci, şiddet gördüğü dönemde Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını, telefonla aradığını, sonra 13 mesaj attığını ama Canan Güllü'nün geri bile dönmediğini dile getirmişti. İddialara yanıt veren Canan Güllü'yü Günaydın yazarı Mevlüt Tezel köşesine taşıdı. Mevlüt Tezel "Hemen istifa et" başlıklı yazısında "Kadın haklarının cefakâr savunucuları sizler böyle bir başkanı hak etmiyorsunuz!" dedi. İşte Canan Güllü'nün açıklaması...
Fox sunucusu İsmail Küçükkaya'dan dayak yiyen, psikolojik işkenceye maruz kalan Eda Demirci, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü'ye ulaşmaya çalışmış. Telefonla aramış, sonra 13 mesaj atmış ama Güllü geri bile dönmemiş.
Güllü, konuyla ilgili Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:
"Bir canlı yayına hazırlandığımı söyledim. Kendisini konuyu anlatması için acil yardım hattımıza yönlendirdim. Ki kurumsal bir kimlik olarak kayıt altına alınmadan herhangi bir olayı incelemeye almıyoruz. Bu kısa görüşmeden sonra kendisinden herhangi bir haber almadım. 11 Haziran'da bana 13 adet mesaj atmış ancak numarası bende kayıtlı değil. Atılan mesaja cevap vermediğim, ayrıca tanımadığım numaradan gelen bir aramaya geri dönmediğim için yargısız infaza tabi tutulmak beni derinden üzdü."
13 yardım mesajı alsa bile, telefonunda kayıtlı olmayan numaralara geri dönmezmiş!
Yahu Canan Hanım, siz sadece telefonunuzda kayıtlı insanlara mı yardım ediyorsunuz?
Yani bir kadın dayak yiyor, belki öldürülecek, sizi arıyor ama bilinmeyen bir numara olduğu için açmıyor musunuz?
Dernek başkanı olarak ilk yapmanız gereken şeyi yapmayıp, 13 kez mesaj atan kadını geri bile aramıyorsunuz, sonra da kurumsallıktan mı bahsediyorsunuz? Canan Hanım sırf bu açıklamanız için bile hemen istifa etmelisiniz.
NEDEN MESAJLARA DÖNMEDİ?
Google'a Canan Güllü yazarsanız Küçükkaya'nın 'Çalar Saat' programına defalarca katıldığını görürsünüz.
Canan Hanım sanki 'Çalar Saat'in abonesi, Küçükkaya'nın kankası olmuş. Bu benim garibime gitti.
Hatırlayın Eda Demirci "İsmail sürekli hesap kitap peşindeydi. 'Amerikalılar gibiyim, 10 adım sonramı planlarım' derdi" demişti.
10 adım sonrasını planlayan 'Bay Yetenekli İsmail', acaba 'karısını dövdü' suçlamasına karşı set çekmek için mi Canan Güllü'yü defalarca programına konuk etti?
Hadi Canan Hanım görevi gereği 'Çalar Saat'e katılıyordu diyelim. Canan Hanım hiç mi gazete okumuyor?
Eda Demirci şiddet gördüğünü söylediğinde neden onu aramadı? 13 mesajı nasıl görmezden gelebilir?
Canan Hanım hiç konuyu saptırmasın; en duyarlı olması gereken bir olayda, milyonlarca kadını temsil eden bir derneğin başkanı olarak açıkça taraf tutmuştur.
Daha da kötüsü bir kadının yardım çağrısını görmezden gelmiştir.
Peki, neden bunu yaptı? Küçükkaya güçlü, tanınmış biri olduğu için mi? Çok sık programına katıldığı için mi? Yoksa Canan Güllü, muhalif, ünlü ve güçlü bir adamın kadın dövmeye hakkı olduğuna mı inanıyor?
Kadın haklarının cefakâr savunucuları sizler böyle bir başkanı hak etmiyorsunuz!
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