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Haberler Gündem Haberleri Eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya #FOXTVboykot etiketi ile sosyal medyadan tepki yağıyor: Kovun!

Eski eşi Eda Demirci'ye şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya #FOXTVboykot etiketi ile sosyal medyadan tepki yağıyor: Kovun!

'nin haber sunucu , "Kadına el kaldıran şerefsizdir" diyerek akıl verirken, kendi eşine uyguladığı şiddet gündemin ilk sıralarında yer almıştı. , katıldığı bir yayında eski eşi Küçükkaya tarafından kendisine yaşatılan dehşet anlarını anlatmıştı. FOX’un dayakçı sunucusu dövdüğü eski eşi Demirci’ye, “550 bin lira tazminat verdim. Sussun!” tehditlerini savurmuştu. kullanıcıları tepkilerin odağındaki Küçükkaya’nın kadına şiddete karşı olduğunu beyan edip şov yaptığı görüntüleri buldu. Twitter’da #FOXTVboykot etiketi açan kullanıcılar, Amerikan kanalından Küçükkaya'yı kovmasını istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.06.2020 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020
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DAYAKÇI İSMAİL'E SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

'de programını sunan 'nın eşine dayak skandalı gündemi meşgul ediyor. İktidarı devamlı kötüleyip muhalif seçmene oynayan Küçükkaya'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Toplumu kutuplaştıran yayınlar yapan Küçükkaya'nın belirli bir siyasi amaç uğruna devletimizi medya üzerinden zaafa uğratmak istediği biliniyor.

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FOX BOYKOT EDİLİYOR
Küçükkaya, FOX TV'de kendi programında "Kadına el kaldıran şerefsizdir." dediği görüntüleri paylaşan vatandaşlar, Amerikan kanalı FOX TV'yi boykot ediyor. Küçükkaya'nın kadına şiddete karşı samimiyetsiz ve şovenist videosu paylaşılarak kadına şiddete karşı #FOXTVboykot etiketi altında binlerce yorum yazıldı. 'lilerin kadına şiddete karşı sessizliğine karşı tepki gösteren vatandaşlar bu iki yüzlülüğe ateş püskürdü.

İşte İsmail Küçükkaya'nın "Kadına el kaldıran şerefsizdir" dediği görüntüler:

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya doğru söylüyor: Kadına el kaldıran şerefsizdir | Video FOX TV SUNUCUSU İSMAİL KÜÇÜKKAYA DOĞRU SÖYLÜYOR: KADINA EL KALDIRAN ŞEREFSİZDİR | VİDEO

İSMAİL KÜÇÜKKAYA İNKÂR ETTİ

Küçükkaya, hakkındaki dayak iddialarını inkar etti ve "Bunlar asılsız iddialar. Ortada bir şiddet olmadığı için haliyle delil de yok. Tamamen şahsıma yönelik bir karalama" dedi.

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