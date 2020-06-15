Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…

'AŞKINI GERÇEK SANDIM'

* İsmail ikinci evliliğimdi. Daha önce liseden çocukluk aşkımla evlendim. Bazı kötü alışkanlıkları vardı, o yüzden ayrıldık. Hep aklıma annemin, "İkinizin de ikinci evliliği, bu çocuk oyunu değil" tembihleri geldi. İkinci kez birinden ayrılınca 'Bu kadında bir şey mi var?' diyecekler diye düşündüm. Annem bir yandan da "Yapma kurtar" diyordu. Çok sabır gösterdim, başkası olsa daha erken çekip giderdi. Ben kendime göre çok düşünerek evlendim. Bu ikinci evliliğim, öyle hevesli değildim. Ben İsmail'i tanıdıkça sevdim. O zaman söylediği sevgi sözlerini gerçek sandım.

* İsmail'le yaşanan sancılı süreçlerden 1.5 yıl sonra anlaşmalı boşandık. Şartlar hiç eşit değildi. Avukat olarak Fatma Kezban Hatemi'yi tuttu. "10 avukatla geleceğim oraya, senin avukatını da satın alacağım" dedi. "Korkmuyorum senden senin arkanda halk varsa benim arkamda Allah var" dedim. Suç duyurularım geri döndü. Sabahlara kadar dilekçe yazıyorum. Tapulara gidip geliyorum, kendim uğraşıyorum. Kimse İsmail'in karşısına çıkmak istemiyor, korkuyor. Şahit bulamadım.