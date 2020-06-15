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Haberler Galeri Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…

Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, evlilikleri boyunca gördüğü şiddeti ve yaşadıklarını anlattı. Ali Eyüboğlu'nun Youtube'da yayınlanan Magazin Noteri programına konuk olan Demirci, anlattıklarıyla İsmail Küçükkaya'nın maskesini düşürürken yaşadığı üzüntüler nedeniyle kanser olduğunu ve çok zor günler geçirdiğini anlattı. Her ayın iki gününü hastanede geçirdiğini belirten Eda Demirci, "Çocuğumun olma ihtimali çok düştü. Bu adam benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 15.06.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 16:11
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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum… GALERİ DEVAM EDİYOR

Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, Youtube üzerinden yayın yapan 'Magazin Noteri' isimli programa konuk oldu. Samsun'daki evinden İlkay Buharalı ve Ali Eyüboğlu'nun sorularını yanıtlayan Demirci, dilinden kadın hakları, adalet, eşitlik kelimeleri düşmeyen, her fırsatta Atatürkçülüğün arkasına sığınan Küçükkaya'nın kendisine uyguladığı şiddeti anlattı. Yaşadıkları yüzünden göğüs kanseri olduğunu söyleyen Demirci'nin açıklamaları, Günaydın tarafından 3 Ekim 2018 ve 9 Ekim 2018 tarihlerinde Küçükkaya'nın eşine yaptıklarını Türkiye'ye duyurduğu haberi de doğruladı.

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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…

İŞTE DEMİRCİ'NİN KÜÇÜKKAYA HAKKINDA YAPTIĞI ŞOK SUÇLAMALAR:

* Evliliğimizin dokuzuncu ayında iç kanama geçirdim ama benimle hiç ilgilenmedi. Konserlere gitti. Sürekli hesap kitap peşindeydi. "Amerikalılar gibiyim, 10 adım sonramı planlarım" derdi.

* Ona hep en çok istediğim şeyin güven olduğunu, yalandan nefret ettiğimi söyledim. O da hep bana aşık olduğunu söylüyordu. Belli bir yaştan sonra aşk evliliği olmuyor, sevgi ve saygı olmalı. Aşk geçici bir şey. Ben İsmail'e hiç "Sana çok aşık oldum" demedim, "Seni çok sevdim" dedim. O ise ilk görüşte aşık olduğunu söylemişti bana.

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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…

* Çok zor süreçler yaşadım. Adamın konumundan dolayı kime inandıracaktım ki kendimi? Bir gün "Avukatlar gelsin" dedim. 1 hafta oyaladı beni. Gözleri dolu dolu ağlayarak, "Bana bir şans daha ver, iki ay ver" dedi. Kendisine "Neden iki ay, sezonu mu bitireceksin?" dedim. Çocuk muyuz biz?

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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…

'AŞKINI GERÇEK SANDIM'

* İsmail ikinci evliliğimdi. Daha önce liseden çocukluk aşkımla evlendim. Bazı kötü alışkanlıkları vardı, o yüzden ayrıldık. Hep aklıma annemin, "İkinizin de ikinci evliliği, bu çocuk oyunu değil" tembihleri geldi. İkinci kez birinden ayrılınca 'Bu kadında bir şey mi var?' diyecekler diye düşündüm. Annem bir yandan da "Yapma kurtar" diyordu. Çok sabır gösterdim, başkası olsa daha erken çekip giderdi. Ben kendime göre çok düşünerek evlendim. Bu ikinci evliliğim, öyle hevesli değildim. Ben İsmail'i tanıdıkça sevdim. O zaman söylediği sevgi sözlerini gerçek sandım.

* İsmail'le yaşanan sancılı süreçlerden 1.5 yıl sonra anlaşmalı boşandık. Şartlar hiç eşit değildi. Avukat olarak Fatma Kezban Hatemi'yi tuttu. "10 avukatla geleceğim oraya, senin avukatını da satın alacağım" dedi. "Korkmuyorum senden senin arkanda halk varsa benim arkamda Allah var" dedim. Suç duyurularım geri döndü. Sabahlara kadar dilekçe yazıyorum. Tapulara gidip geliyorum, kendim uğraşıyorum. Kimse İsmail'in karşısına çıkmak istemiyor, korkuyor. Şahit bulamadım.

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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…

* Bir şeyleri ispatlamak bu kadar zor olmamalı. "Kadınlara pozitif ayrımcılık var" diyorlar ama böyle pozitif ayrımcılık göremedim. Yaşadığım şeyler yüzünden göğüs kanseri oldum. Artık her şeyimi çalınmış olarak görüyorum. Duygularım dolandırılmış gibi geliyor. Çocuğum olma olasılığım çok düştü. Her ayın iki gününü hastanede geçireceğim, beş yıl çocuk yapamayacağım.

* İsmail, Ahmet Hakan'ı da aramış, "İlk eşine de yapmış, bunun derdi para" demiş. İlk eşime bile ulaşmış, o da "Eda öyle biri değil, yapmaz, beni bir daha aramayın" demiş. İsmail, beni nereden vurabilir diye çok uğraşmış.

* Biz o kadar dürüst gittik ki mahkemeye... Davada ben adresler neyse onu verdim. Onlar farklı adresler vermişler. Benim telefonda konuştuğum herkesin adresine, telefonlarına ulaşılmış, biz de talep ettik dökümanları almak için, eşit yargılanalım dedik ama bize verilmedi. Gerekçe; basın çalışanı olması. Takipsizlik aldı sürekli.