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Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın eski eşi Eda Demirci yaşadıklarını anlattı: Üzüntüden kanser oldum…
Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, evlilikleri boyunca gördüğü şiddeti ve yaşadıklarını anlattı. Ali Eyüboğlu'nun Youtube'da yayınlanan Magazin Noteri programına konuk olan Demirci, anlattıklarıyla İsmail Küçükkaya'nın maskesini düşürürken yaşadığı üzüntüler nedeniyle kanser olduğunu ve çok zor günler geçirdiğini anlattı. Her ayın iki gününü hastanede geçirdiğini belirten Eda Demirci, "Çocuğumun olma ihtimali çok düştü. Bu adam benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 15.06.2020 16:01 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 16:11
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