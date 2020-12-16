VGM burs sonuçları için geri sayım! 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) eğitim-öğretim dönemi boyunca ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs veriyor. Ortaöğrenim sonuçlarının ardından en çok merak edilenlerden biri de yükseköğrenim bursu olmuştu. 15-30 Ekim tarihleri arasında başvuru yapan binlerce öğrenci, VGM'den gelcek müjdeli habere kilitlendi. Peki, 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs miktarı ne kadar? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM y��kseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.