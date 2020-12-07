VALİLİKTEN YALANLAMA

HDP'nin kirli oyununu Batman Valiliği yaptığı basın açıklamasıyla net bir şekilde yalanladı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Batman ili Gercüş ilçesinde mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur:



Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir.

Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.