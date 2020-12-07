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Parti içindeki tacizlere sessiz kalan HDP'den skandal algı operasyonu!

Son dakika haberi... 'de her gün bir taciz skandalı patlak verirken, partinin Genel Başkanı sessizliğini koruyor. CHP'nin ittifak ortağı ise, partide yaşanan skandal tacizleri örtbas etmek için algı operasyonuna başladı. 'da 15 yaşındaki bir çocuğa taciz edildi iddasında bulunan HDP'ye Valilikten net yalanlama geldi. HDP'nin alçak operasyonuna bir tepki de 'dan geldi. Soylu, "Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor." dedi.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.12.2020 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020
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Parti içindeki tacizlere sessiz kalan HDP'den skandal algı operasyonu!

İttifak ortakları ile 'de yaşanan taciz skandalları 'nin gündeminden düşmüyor.

İlk olarak HDP'de Tuma Çelik'in tecavüzüyle patlak veren olay CHP'ye de sıçramış her gün farklı bir belediyeden birbirinden skandal taciz haberleri gelmişti.

HDP'deki tecavüz olaylarında sessizliğini koruyan CHP, parti içinde yaşanan taciz haberleri içinde aynı yöntemi izlemeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı , yaşanan skandallarla ilgili 14 gündür sessizliğini koruyor.

HDP ise algı operasyonu yaparak hem kendi partilerinde hem de CHP'de yaşanan taciz skandallarını örtbas etmek için harekete geçti.

Twitter hesabından mesaj yayınlayan HDP, 15 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edildiğini iddia ederek vatandaşları galyana getirmeye çalıştı.

VALİLİKTEN YALANLAMA
HDP'nin kirli oyununu Valiliği yaptığı basın açıklamasıyla net bir şekilde yalanladı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Batman ili Gercüş ilçesinde mağdur çocuk P.Ö.'nün cinsel istismara maruz kalması olayı ile ilgili olarak kamuoyunun aydınlatılması ihtiyacı hasıl olmuştur:

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 05.12.2020 tarihli basın açıklamasında belirtildiği gibi titizlikle yürütülen soruşturmada ne sanık ne de tanık olarak hiç bir kamu görevlisinin adı geçmemektedir. Hal böyle iken Bölücü Terör Örgütüne müzahir bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında tamamen yalan ve maksatlı bir biçimde asker, polis ve korucularımızın olaya karıştığı iddia edilmektedir.

Gercüş Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına rağmen yayın yapmaya devam eden medya kuruluşları ile sosyal medyada bu yalan haberleri yaymaya çalışan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN SERT TEPKİ

HDP'nin algı operasyonuna bir tepki de 'dan geldi.

"TUTUŞTULAR"

Resmi hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor." dedi.

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