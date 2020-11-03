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Tecavüz skandalına adı karışan eski HDP'li Tuma Çelik, ilk kez savcılığa ifade verdi! Kan ve doku örnekleri alındı

"Nitelikli " ve "tehdit" suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan eski 'li bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örneği alındı. Daha önce Meclis Araştırma Komisyonu'nda suçlamaları kabul etmeyen Çelik'in kan ve doku örnekleri suçunun ispatında belirleyici olacak.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Tecavüz skandalına adı karışan eski HDP'li Tuma Çelik, ilk kez savcılığa ifade verdi! Kan ve doku örnekleri alındı

"Nitelikli " ve "tehdit" suçlaması nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan bağımsız Milletvekili Tuma Çelik'in kan ve doku örneği alındı.

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İFADE VERDİ

Alınan bilgiye göre, suçlamalar nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan Çelik hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, savcılık talimatıyla geçen hafta polis nezaretinde kan örnekleri alınan Çelik, ardından avukatıyla Ankara Adliyesine gelerek soruşturmayı yürüten Başsavcı vekiline ifade verdi. Konuya ilişkin daha önce Meclis Araştırma Komisyonuna savunma sunduğunu belirten Çelik, suçlamaları kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?
Tuma Çelik, Mardin'in Midyat ilçesinde 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, bir dernekte tanıştığı D.K'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Ardından 'den istifa eden Çelik'in, 7 Ekim'de Genel Kurulunca dokunulmazlığı kaldırıldı.

Son dakika: Tecavüzcü Tuma Çelik'in dokunulmazlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de! SON DAKİKA: TECAVÜZCÜ TUMA ÇELİK'İN DOKUNULMAZLIĞINA İLİŞKİN KARAR RESMİ GAZETE'DE!
HDP Mardin milletvekili Tuma Çelik’in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP MARDİN MİLLETVEKİLİ TUMA ÇELİK’İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI
Son dakika: Komisyon 'Tuma Çelik' kararını verdi: Dokunulmazlığı kaldırıldı SON DAKİKA: KOMİSYON 'TUMA ÇELİK' KARARINI VERDİ: DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

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