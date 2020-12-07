Ukrayna'dan Türk İHA'larına büyük övgü!

"2014 yılında, birkaç aylık dönemde ordumuzun ihtiyacı olan askeri ve tıbbı malzemeleri temin etmeyi başardık." diyen Poroşenko, "O dönemde İHA almak için 30 milyon dolar ödedik ama Rusya ile ilişkilerini bozmak istemeyenler anlaşmaları iptal etti ve paramızı geri verdi." ifadelerini kullandı.