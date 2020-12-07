Çayına ilaç atılıp dağa kaçırılan çocuğun ailesi evlatlarının yolunu gözlüyor

İstanbul'da yaşayan Şevket Bingöl, 2014'te Arnavutköy'de çayına ilaç katılarak kaçırılan oğlu Tuncay için 463 gündür evlat nöbeti tutmaya devam ediyor. Baba Şevket Bingöl, 16 aydır burada olduğunu, çocuğum 2014'te HDP İstanbul Arnavutköy ilçe teşkilatı tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

"BEN 16 AYDIR BURADA BEKLİYORUM"

Baba Bingöl, "Çocuğumun çayına ilaç atıp dağa kaçırdılar. 14 yaşındaki oğlumun elindeki kalemi kırdılar, keleş verdiler. Bunun hesabını kim verecek. HDP bu çocukları götürdü. HDP bizim çocukları getirsin. Ben 16 aydır burada bekliyorum.