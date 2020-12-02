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KAFEDE TECAVÜZ

Her şey CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K'nın 23 yaşında genç bir kadını 20 Kasım günü bir kafeteryaya kapatıp tecavüz etmesiyle başladı. Mağdure Z.Y. suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan tecavüzcü CHP'li Başkan Yardımcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Sessiz kalamam" şeklindeki paylaşımıyla patlak verdi. CHP il yönetimi Umut K'nın partiden ihracı için girişim başlatıldığını duyurdu. Ancak tecavüzcü için hemen harekete geçildiği izlenimi oluşturmaya çalışan CHP il yönetiminin olayı örtbas ettiği belirlendi. İddiaya göre İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu skandalı kapatmaya çalıştı. Gençlik kolları hadiseyi kınamak istedi. Kaftancıoğlu izin vermedi. Yarkadaş'ın mağdurenin ifadelerini görüp sosyal medyadan açıklama yapması Kaftancıoğlu'nun planlarını bozdu. Açıklamaya mecbur kalan CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı.

Diğer yandan Sultangazi'de de bir kadının CHP'li yöneticinin tacizine uğradığı, eski ilçe sekreterinin konuyu il yönetimine aktardığı ancak hiçbir cevap alamadığı ifade edildi.