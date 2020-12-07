Son dakika: Sağlık Bakanlığından flaş karantina açıklaması: 10. günün sonunda biter

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.Yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir: