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Son dakika: İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'den güzel haber

Son dakika haberine göre 'i vuran depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki , tedaviye alındığı hastaneden taburcu oldu.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'den güzel haber

İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Türkiye geçen hafta cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında meydana gelen deprem, İzmir'in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de hissedildi. Depremde yıkılan binalardan biri olan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i sağ olarak kurtarıldı. Annesi Fidan Gezgin'in cansız bedenine ulaşılan Ayda, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Küçük kız, bugün saat 17.15'te taburcu edildi.

Baba Uğur Gezgin, kızını kucağına alıp, bindiği otomobille hastaneden ayrıldı.

Babanın yanında bulunan adı öğrenilemeyen bir kişinin elinde oyuncaklar taşıdığı görüldü.

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