07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İzmir depreminin sembollerinden oldu! Elif Perinçek'in fotoğrafını çeken isim konuştu

İzmir depreminin sembollerinden oldu! Elif Perinçek'in fotoğrafını çeken isim konuştu

'de 'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki 'in parmağını tuttuğu itfaiyeci ile o anı ölümsüzleştiren fotoğrafçı açıklamalarda bulundu. Fotoğrafı çeken Süreyye Mümtaz Kurt o anları "Kızımızı sedyeye alıp, yürümeye başladıkları andan itibaren, olayı fotoğraflamaya başladım. Elif kızımızın Muammer abinin parmağını çok sıkı bir şekilde yakaladığını gördüm. Göz göze geldik o esnada. Sonra deklanşöre bastım ve o anı ölümsüzleştirdim" diye anlattı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
ABONE OL
İzmir depreminin sembollerinden oldu! Elif Perinçek'in fotoğrafını çeken isim konuştu

'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremde Bayraklı'da yıkılan 'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki , 65 saat sonra yaralı olarak kurtarılmıştı. Sedyeyle taşınan Elif, İtfaiyesi eri 'in parmağını sıkıca tutmuştu. O anları ise İBB 'nda İtfaiye fotoğrafçısı olarak görev alan fotoğraflamıştı. 'in parmağını tuttuğu Çelik ve o anı ölümsüzleştiren Kurt yaşadıklarını anlattı.



"ALLAH FAKTÖRÜ DE VAR"
Muammer Çelik, "Elif deprem esnasında bazasında uyuyormuş. Kendi yattığı odanın bir anda aşağıya devrilmesiyle, Elif oradan yuvarlanıp, ranzasının dibine düşmüş. Tabi Allah faktörü de var. Allah diğer gardolabı da hemen yanına devirmiş. Beton onun üzerine devrilmiş. Kendi boyundan bile daha küçük bir alanda, yaşam alanı, yaşam üçgeni oluşmuş ve Elif'i bu şekilde ��ıkarttık" dedi.

"ELİF PARMAĞIMI HİÇ BIRAKMADI
Çelik, "Elif'i bulduğumuzda, Elif cansız bir şekilde yatıyordu. Sırt üstü yatıyordu. 1 metre ötesinde veya 1,5 metre ötesinde biz hiltilerle, kırıcılarla, çekiçlerle çalışıyorduk. Ta ki o ızgaraya geldiğimde, ben hiltiyi bıraktırdım, çekiçlerle çalışmaya başladık. Elif'in üzerinde de çekiç çalıştı yani. Izgarasını, demirlerini kestiğimizde Elif halâ orada yatıyordu ve halâ daha gözlerini açmadı. O bembeyaz gülücük, kelebek yüzü orada öyle duruyordu. Sırtüstü durumda yatar vaziyette ve hiçbir tepki vermiyordu. Allah kimseyi o duruma düşürmesin. Elif'i gördüğümde, kim olursa olsun o şekilde görmez istemez yani. On dört kişiyle çalışıyorum o ekipte, herkes var. Herkesin boynu büküldü. Sanki öksüz kalmış çocuklar gibiyiz böyle. Sonra Elif'i bulduk, Elif'in yüzüne baktık, ağlamamak için zor tutuyorum kendimi. Elif'e elimi uzattım ve o cancağızım var ya, bir anda parmağıma yapıştı. O kadar güzel tuttu ki böyle beni. Üzüntünün dibinden, sevince boğulmak var ya işte böyle bir şey. Elif'i aldık, Elif parmağımı hiç bırakmadı gerçekten, hiç bırakmadı" dedi. Çelik, en büyük ödülün Elif'in onlara el sallaması olduğunu ifade etti.

"ELİF DİYE BİR KIZIM VAR ARTIK BİLESİNİZ"
Elif'in elini hiç bırakmadığını belirten Muammer Çelik, "Sedyeye koydum, elimi gene bırakmıyor. Sedyeyle beraber yürümeye başladım. Sağlık çadırına kadar elim onun elinde, yani aslında onun eli benim elimde. O beni tutuyor gerçekten; o beni kurtarıyor, o beni taşıyor sanki. Sağlık çadırına kadar götürdük. Sağlık çadırında onu teslim ettim. Ondan sonra dizlerimin üzerine çöktüm yani. Bitmiştim yani artık" dedi.

Minik Elif'in bileziğini ve örgü kaplumbağasını da bulduklarını belirten Çelik, "Bize bu fırsatı rabbim nasip ettiği için ben gerçekten çok mutluyum ve onurluyum. Elif diye artık bir kızım var bilesiniz" diye konuştu.



KURT, "O ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİM"
3 yaşındaki Elif'in, Muammer Çelik'in parmağını tuttuğu o anın fotoğrafını çeken İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'nda itfaiye fotoğrafçısı olarak görev alan Süreyya Mümtaz Kurt, "O sabah geceden itibaren ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışıyorlardı. Muammer abi ve yanındaki arkadaşı, Elif kızımıza ulaştıklarında ki onlar öldüğünü düşünüyorlardı ama daha sonra Muammer abimiz kızımızın yüzünü temizliyor ve o esnada parmağını yakalıyor ve canlı olduğu öğreniliyor. Tabi bu sevinç gösterilerine dönüştü. Bağrışmalar, sevinçler, ağlayanlar, sevinçten çığlık atanlar oldu. Yerden fotoğraflarımı çektim ve itfaiye aracının üzerine çıktım. Kızımızı sedyeye alıp, yürümeye başladıkları andan itibaren, olayı fotoğraflamaya başladım. Elif kızımızın Muammer abinin parmağını çok sıkı bir şekilde yakaladığını gördüm. Göz göze geldik o esnada. Sonra deklanşöre bastım ve o anı ölümsüzleştirdim. Arkadaşlarımın emeğine ve yüreğine sağlık diyorum. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi çalıştılar. İzmir halkına da teşekkür ediyoruz gösterdikleri misafirperverlikten dolayı" şeklinde konuştu.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Sağlık Bakanı Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti SAĞLIK BAKANI KOCA AYDA VE ELİF BEBEĞİ ZİYARET ETTİ
Elif'ten ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı ELİF'TEN İLK ADIM: ENKAZ ALTINDAN KURTARILAN MİNİK ELİF YÜRÜMEYE BAŞLADI
Son dakika: Mucize çocuk Elif! İşte annesiyle bir araya gelme anı SON DAKİKA: MUCİZE ÇOCUK ELİF! İŞTE ANNESİYLE BİR ARAYA GELME ANI
Dünya Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'i konuşuyor! DÜNYA ELİF PERİNÇEK VE AYDA GEZGİN'İ KONUŞUYOR!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan depremden yaralı kurtulan Elif için geçmiş olsun mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN DEPREMDEN YARALI KURTULAN ELİF İÇİN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri ELİF TÜRKİYE’YE EL SALLADI! İŞTE HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜLERİ
Elif kahramanın elini böyle tuttu! Parmağın sahibi A Haber’e konuştu ELİF KAHRAMANIN ELİNİ BÖYLE TUTTU! PARMAĞIN SAHİBİ A HABER’E KONUŞTU
Yürek yakan kare! Elif hayata böyle tutundu YÜREK YAKAN KARE! ELİF HAYATA BÖYLE TUTUNDU


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA