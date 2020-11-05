Sağlık Bakanı Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında saatler süren arama-kurtarma çalışmaları sonrası kurtarılan mucize bebekler Elif ve Ayda'yi ziyaret etti. Bakan Koca iki çocukla da yakından ilgilenip hediye verdi ve bir süre sohbet etti. Daha sonra iki çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca diğer depremzelerle ilgilendi. İşte o anlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında saatler süren arama-kurtarma çalışmaları sonrası kurtarılan mucize bebekler Elif ve Ayda'yi ziyaret etti. Bakan Koca iki çocukla da yakından ilgilenip hediye verdi ve bir süre sohbet etti. Daha sonra iki çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca diğer depremzedelerle ilgilendi. İşte o anlar.