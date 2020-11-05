05 Kasım 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sağlık Bakanı Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti

Sağlık Bakanı Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.11.2020 15:48
Güncelleme:05.11.2020 15:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında saatler süren arama-kurtarma çalışmaları sonrası kurtarılan mucize bebekler Elif ve Ayda'yi ziyaret etti. Bakan Koca iki çocukla da yakından ilgilenip hediye verdi ve bir süre sohbet etti. Daha sonra iki çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca diğer depremzelerle ilgilendi. İşte o anlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardında saatler süren arama-kurtarma çalışmaları sonrası kurtarılan mucize bebekler Elif ve Ayda'yi ziyaret etti. Bakan Koca iki çocukla da yakından ilgilenip hediye verdi ve bir süre sohbet etti. Daha sonra iki çocuğun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Koca diğer depremzedelerle ilgilendi. İşte o anlar.

Bakan Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti
Bakan Koca Ayda ve Elif bebeği ziyaret etti
Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki!
Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki!
İP'in ucu iyice kaçtı! Özdağ ihraç mı ediliyor?
İP'in ucu iyice kaçtı! Özdağ ihraç mı ediliyor?
Yerli Kovid-19 aşısında Faz2 çalışması için tarih belli oldu
Yerli Kovid-19 aşısında Faz2 çalışması için tarih belli oldu
Kılıçdaroğlu ile İnce arasında yeni kriz!
Kılıçdaroğlu ile İnce arasında yeni kriz!
Bakan Koca'dan flaş açıklama
Bakan Koca'dan flaş açıklama
Sosyal medya yıkılıyor! ABD tacizci iddiası
Sosyal medya yıkılıyor! ABD "tacizci" iddiası
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki
Peş peşe baskınlar! Şifreler ele geçirildi
Peş peşe baskınlar! Şifreler ele geçirildi
ABD seçimleri Avrupa'da nasıl yankılandı?
ABD seçimleri Avrupa'da nasıl yankılandı?
İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü?
İngiliz basını ABD seçimlerini nasıl gördü?
Daha Fazla Video Göster