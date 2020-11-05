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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Ayda' eleştirilerine sert yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?

'de 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan 'nın ambulans görüntülerini "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" diye paylaşan Sağlık Bakanı Koca, o an minik kıza "Acıyan bir yerin var mı?" diye sorulmasına gösterilen birkaç tepkinin ardından bir açıklamada bulundu. Koca, "Göçük altından çıkarılan bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?" dedi.

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Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Sağlık Bakanı Koca'dan 'Ayda' eleştirilerine sert yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, 114 kişi hayatını kaybetti ve binden fazla vatandaşımız yaralandı. Depremin 91. saatinde enkaz altından sağ olarak çıkarılan 3 yaşındaki Ayda ise herkese umut oldu.

"AYDA'NIN ACIYAN BİR YERİ YOK"
O gün, Ayda'nın hastaneye gittiği ambulanstan görüntü paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" ifadesine yer vermişti. Videoda ise bir sağlık görevlisinin minik Ayda'ya acıyan bir yerinin olup olmadığı, hangi yemeği istediği gibi konuşmalar yansımıştı.

"NASIL BİR SORU SORULMALIYDI?"

Minik Ayda'nın görüntülerinin bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmesine Bakan Koca, Twitter hesabından şu metinle cevap verdi:

"Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?"

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