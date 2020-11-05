Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor
Bengü, İzmir depreminde 91 saat sonra enkaz altından çıkan Ayda bebek ile ilgili paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçı Bengü, "Ayda'nın enkaz altından çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişi aklımdan çıkmıyor" ifadelerini kullandı.
Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir-Seferihisar'daki depremle yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getirdi.
Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah'ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" dedi.
Bengü, 91 saat sonra enkaz altından çıkan Ayda bebek ile ilgili de paylaşımda bulundu.
Şarkıcı, "Ayda'nın enkaz altından çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişini aklımdan çıkmıyor" dedi.
Şarkıcı, Instagram hesabından, "Şimdi kendi kızımı uyuttum. Şükrederek, dua ederek... Yok; bir türlü aklımdan çıkmıyor Ayda'nın o enkazdan çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişi... Bıraktığım yerden başlar gibi oluyorum, sonra yine o acıya geri dönüyorum" dedi.
Bengü, sözlerine, "Neresinden baksam ki? Bakamıyorum... Ne diyeceğiz Ayda'ya büyüyünce; ne cevap vereceğiz onu zaten hiç bilemiyorum..." diye devam etti. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.