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Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor

, depreminde 91 saat sonra enkaz altından çıkan bebek ile ilgili paylaşımda bulundu. Ünlü sanatçı Bengü, "Ayda'nın enkaz altından çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişi aklımdan çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.11.2020 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020
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Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor

Bengü, ailesinin yaşadığı İzmir-Seferihisar'daki depremle yaşadığı paniği ve üzüntüyü dile getirdi.

Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor

Anne ve babasının durumunun iyi olduğunu söyleyen şarkıcı, "İzmir'im büyük geçmiş olsun. Allah'ıma bir şükür annem, babam, ablam sevdiklerim yaralanmadan atlattı. Seferihisar Özdere bizim evimizin olduğu yer. Allah'ıma bin şükür ailem sağlıklı. Tüm İzmirlilere geçmiş olsun. Enkaz altından iyi haberler çıksın" dedi.

Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor

Bengü, 91 saat sonra enkaz altından çıkan Ayda bebek ile ilgili de paylaşımda bulundu.

Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor

Şarkıcı, "Ayda'nın enkaz altından çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişini aklımdan çıkmıyor" dedi.

Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor

Şarkıcı, Instagram hesabından, "Şimdi kendi kızımı uyuttum. Şükrederek, dua ederek... Yok; bir türlü aklımdan çıkmıyor Ayda'nın o enkazdan çıkar çıkmaz 'anne' diye seslenişi... Bıraktığım yerden başlar gibi oluyorum, sonra yine o acıya geri dönüyorum" dedi.

Bengü'den Ayda paylaşımı: Aklımdan çıkmıyor

Bengü, sözlerine, "Neresinden baksam ki? Bakamıyorum... Ne diyeceğiz Ayda'ya büyüyünce; ne cevap vereceğiz onu zaten hiç bilemiyorum..." diye devam etti. İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, 114 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

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