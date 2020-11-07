07 Kasım 2020, Cumartesi
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 7 Kasım Cumartesi

Son dakika haberi... , covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 'nin koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 139 bin 675 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 7 Kasım Cumartesi

Ağır hasta sayısı 2 bin 730 oldu, son 24 saatte 1928 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 336 bin 221'e yükseldi.

BAKAN KOCA'DAN AĞIR HASTA SAYISI UYARISI!

Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Bugün tespit edilen 2.483 yeni hastamız var. Hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artıyor. Güvenli aşı uygulamasına kadar hep birlikte tedbirlere uymak zorundayız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak durun. Maske takın. Virüs yükünü azaltın.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika... Türkiyede son 24 saatte 2 bin 483 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu | 7 Kasım verileri TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 2 BİN 483 KİŞİYE KOVİD-19 TANISI KONULDU | 7 KASIM VERİLERİ

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