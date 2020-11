Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri

Türkiye'nin umutlarını tazeleyen Elif'in hastaneden ilk görüntüsü geldi. Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar da, "Şu an bilinci açık. Ağır vücut travması yok. Sağlık personelimiz ona belirli oyuncaklar vererek korku aşamasını geçtik. Şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Yarın yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor." dedi.

BAKAN KOCA SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi'' dedi.