Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri
İzmir’deki depremde enkazdan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek’in hastanede ilk görüntüsü ortaya çıktı. Kameralara el sallayan Elif Türkiye’nin yüzünü güldürürken hastanede tedavisi sürüyor.
Minik bedeniyle tonlarca betona karşı koyan minik Elif'in yorgun hali dikkat çekerken oyuncağını elinden düşürmüyor.
Gülüşüyle Türkiye'yi sevindiren Elif'in hastanedeki tedavisi devam ederken doktoru da genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Türkiye'nin umutlarını tazeleyen Elif'in hastaneden ilk görüntüsü geldi. Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar da, "Şu an bilinci açık. Ağır vücut travması yok. Sağlık personelimiz ona belirli oyuncaklar vererek korku aşamasını geçtik. Şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Yarın yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor." dedi.
BAKAN KOCA SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi'' dedi.