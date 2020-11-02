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Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri

’deki depremde enkazdan 65 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki ’in hastanede ilk görüntüsü ortaya çıktı. Kameralara el sallayan Elif ’nin yüzünü güldürürken hastanede tedavisi sürüyor.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Elif Türkiye’ye el salladı! İşte hastaneden ilk görüntüleri

Minik bedeniyle tonlarca betona karşı koyan minik Elif'in yorgun hali dikkat çekerken oyuncağını elinden düşürmüyor.

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Gülüşüyle 'yi sevindiren Elif'in hastanedeki tedavisi devam ederken doktoru da genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin umutlarını tazeleyen Elif'in hastaneden ilk görüntüsü geldi. 'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar da, "Şu an bilinci açık. Ağır vücut travması yok. Sağlık personelimiz ona belirli oyuncaklar vererek korku aşamasını geçtik. Şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Yarın yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor." dedi.

BAKAN KOCA SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Hastanede tedavisi süren Elif'in son durumunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Bakan Koca, ''ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi'' dedi.

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