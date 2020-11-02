Yürek yakan kare! Elif hayata böyle tutundu

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu. Kurtarılma sırasında çekilen fotoğraflarda Elif'in itfaiye erinin elini sıkı sıkı tutması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Giriş Tarihi: 02.11.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 11:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL