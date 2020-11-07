07 Kasım 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi

Başkan partisinin il kongresi ve ile Göksun arasında yapılan yeni yolun açılışını gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş'a geldi. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraşlı Ayşe ve ile görüştü.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2020 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020
ABONE OL
Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi

Başkan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresine katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş'a geldi.

Kahramanmaraş havalimanına inen Başkan Erdoğan, parti otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde kongrenin yapılacağı kent merkezindeki Kahramanmaraş Stadyumuna geçti.

Halkı yol boyunca otobüsten selamlayarak ilerleyen Başkan Erdoğan'a Kahramanmaraşlılar yoğun ilgi gösterdi.



Kongre'den canlı bağlantıyla Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını gerçekleştirecek olan Erdoğan'ın temaslarını tamamlamasının ardından akşam saatlerinde kentten ayrılması bekleniyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)


GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA