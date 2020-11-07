Başkan Erdoğan Kahramanmaraş'ta! Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş İl Teşkilatı'nın 7'nci Olağan Kongresine katılmak ve Kahramanmaraş ile Göksun ilçesi arasında yapımı yeni tamamlanan yolun açılışını yapmak için bugün saat 14.00 sularında Kahramanmaraş'a geldi.