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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan depremden yaralı kurtulan Elif için geçmiş olsun mesajı

, depreminden 65 saat sonra enkazdan çıkartılan küçük için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Giriş Tarihi: 02.11.2020 Güncelleme Tarihi: 02.11.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan depremden yaralı kurtulan Elif için geçmiş olsun mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'e ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.

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Bakan Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanedeki görüntüsünü tekrar paylaşarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.

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