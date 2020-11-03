Son dakika: Mucize çocuk Elif! İşte annesiyle bir araya gelme anı

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. Arama-kurtarma çalışmalarının 65. saatinde Elif bebek enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elif Perinçek, bugün ailesiyle bir araya geldi.

Elif ile yan yana gelen anne, "Prensesim anne burada senin yanında bir tanem ben seni çok seviyorum annecim sen bir meleksin benim bebeğim. Benim meleğimsin. Benim bebeğim. Aslan kızlarım benim" ifadelerini kullandı.

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