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Son dakika: Mucize çocuk Elif! İşte annesiyle bir araya gelme anı

dakika haberi... Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki en çok etkilenen binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. Arama-kurtarma çalışmalarının 65. saatinde bebek enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elif Perinçek, bugün ailesiyle bir araya geldi.

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Giriş Tarihi: 03.11.2020 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020
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Son dakika: Mucize çocuk Elif! İşte annesiyle bir araya gelme anı

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen binalardan biri de Rıza Bey Apartmanı oldu. Arama-kurtarma çalışmalarının 65. saatinde Elif bebek enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Hastanede tedavi altına alınan Elif Perinçek, bugün ailesiyle bir araya geldi.

Son dakika: Mucize çocuklar: Elif - Ayda! Elifin hastaneden ilk görüntüleri! İşte annesiyle kavuşma anı SON DAKİKA: MUCİZE ÇOCUKLAR: ELİF - AYDA! ELİF'İN HASTANEDEN İLK GÖRÜNTÜLERİ! İŞTE ANNESİYLE KAVUŞMA ANI

Elif ile yan yana gelen anne, "Prensesim anne burada senin yanında bir tanem ben seni çok seviyorum annecim sen bir meleksin benim bebeğim. Benim meleğimsin. Benim bebeğim. Aslan kızlarım benim" ifadelerini kullandı.

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