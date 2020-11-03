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Elif'ten ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

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Giriş: 03.11.2020 19:25
Güncelleme:03.11.2020 19:25
İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremin üstünden geçen 65 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkan 3 yaşındaki minik Elif tüm Türkiye'nin göz bebeği haline gelmişti. Enkazdan çıkarılmasının ardından hastaneye kaldırılan Elif'in sağlık durumu her geçen saat daha iyiye giderken Elif'in yürümeye başladığı da ailesinin çektiği videoda görüldü.
Elif'ten ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
Elif'ten ilk adım: Enkaz altından kurtarılan minik Elif yürümeye başladı
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