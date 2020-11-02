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Elif kahramanın elini böyle tuttu! Parmağın sahibi A Haber’e konuştu

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Giriş: 02.11.2020 15:18
Güncelleme:02.11.2020 15:31
İzmir’de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in elinin tuttuğu Muammer Çelik A Haber'e konuştu. Muammer Çelik, “Titiz bir çalışmayla kaldığı odaya kadar geldik. Elif benim parmağımı bir tuttu, hiç bırakmadı sağlık kabinine gidene kadar. O çocuk yaşamayı sonuna kadar hak ediyor. Bizler kahraman değil asıl kahraman olan Elif’in kendisidir. Herkesin ümidinin bittiği anda bizi ümidimizi kaybetmedik. Son ızgarayı kestik ve Elif gördük. Oradan çıkana kadar beraberdik.” ifadelerini kulandı.

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

iŞTE ELİF'İN İLK GÖRÜNTÜSÜ

Türkiye'nin umutlarını tazeleyen Elif'in hastaneden ilk görüntüsü geldi. Elif Perinçek'in doktoru Prof. Dr. Bülent Karapınar da, "Şu an bilinci açık. Ağır vücut travması yok. Sağlık personelimiz ona belirli oyuncaklar vererek korku aşamasını geçtik. Şu an oyuncaklarıyla oynuyor. Yarın yoğun bakımdan çıkarmayı düşünüyoruz. Hayati bir tehlikesi bulunmuyor." dedi.

AİLESİNE KAVUŞACAK

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.

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