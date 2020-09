TBMM Başkanı Şentop: Türkiye bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop Azerbaycan-Ermenistan gerginliği ile bir son dakika açıklaması yaptı. Meclis Başkanı Şentop, "Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır." ifadelerini kullandı.

"ERMENİSTAN'IN DEVLET TERÖRÜNE ORTAK OLANLARIN"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bütün dünyanın, bilhassa Ermenistan'ın devlet terörüne ortak olanların bilmesi gereken şudur; Azerbaycan, Türkiye için dost bir ülke, sadece yakın coğrafya değildir. Aynı zamanda gönül coğrafyasıdır, kader coğrafyasıdır." dedi.

"TÜM GÜCÜYLE YANINDADIR"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye her zaman maddi, manevi bütün gücüyle Azerbaycan'ın yanındadır. Bir an tereddüt göstermeden her zaman yanında olmaya devam edecektir" dedi.