Haberler Tıkla Haberleri Soğuğu geldi kar da yolda ❄ Rusya'dan giriş yaptı donduracak | İstanbullular dikkat alarm verildi

Ocak ayına kısa bir süre kala, Rusya kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 4 ila 10 derece düşerek mevsim normallerinin altına ineceği bildirildi. Açıklamada, bazı kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği ifade edildi. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor. UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber'de uyarılarda bulundu İSTANBUL'DA KAR ALARMI! Meteoroloji ve İstanbul Valiliği İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunurken, Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu. Tek, "Sıcaklıklar bu geceden itibaren düşmeye başlayacak. Beklenen kar yağışı tabii ki geliyor ama İstanbul için şunu söyleyebiliriz, Avrupa yakasında çok etkili değil. Anadolu yakasında biraz daha kendini gösteriyor ve çok yoğun gözükmüyor. Sıcaklık yerleri özellikle Pazar gecesi daha fazla hissettirilecek kar yağışı İstanbul'da kendini. Bu akşam için gelen sistem kuzeyden bu akşam gelmeye başlıyor aslında. gece saatlerinde sıcaklıkları hızlı bir şekilde düşürmüş olacak. Anadolu yakasında bu kar yağışını göreceğiz. Bu gece için ve İstanbul'un Avrupa yakasında da çok fazla etkin değil. Belki biraz havada görecek, yüksek kesimlerde tutacak belki zeminde yavaş yavaş o kar yağışı sıcaklıkların düşüşüyle birlikte. Şu anda atmosfer modellerimizde gözüken yağışın İstanbul'daki yağışın çok kuvvetli olmadığı, birazcık daha Marmara'nın doğusunda kar yağışı daha çok etkili, özellikle Batı Karadeniz'de de yine kendini daha çok gösterecek. Gelen sistem biraz doğulu bir sistem. Yine hızlı bir hızlı bir şekilde yarın öğleden sonra biraz da doğuya kaymış olacak. Ardından Pazar günü tekrar yeni bir sistemle, yine art arda iki tane kuzeyli bir akış gelecek üzerimize. Bu gelen akışlarla birlikte sıcaklıklar dediğimiz gibi İstanbul'da Pazar günü özellikle eksi değerlere düşecek ve Pazar günü İstanbul'da biraz daha fazla kar yağışını hissedecekler gözüküyor sistemde. Ve o yağışlı sistem yani İstanbul'da aslında Cumartesi yani yarın, Pazar günü ve Pazartesi günü kar yağışı var.Ama Batı Karadeniz'deki gibi, Karadeniz'in geneli gibi, İç Anadolu'nun kuzeyi gibi oralardaki kadar çok büyük değerlere çıkmıyor yağışın miktarı." ifadelerini kullandı.