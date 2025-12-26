Soğuğu geldi kar da yolda ❄ Rusya’dan giriş yaptı donduracak | İstanbullular dikkat alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege (Denizli hariç), Doğu Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere yurt genelinde hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacağı tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; gece saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL'DA KAR ALARMI!
Meteoroloji ve İstanbul Valiliği İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunurken, Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında hava durumuyla ilgili uyarılarda bulundu.
Tek, "Sıcaklıklar bu geceden itibaren düşmeye başlayacak. Beklenen kar yağışı tabii ki geliyor ama İstanbul için şunu söyleyebiliriz, Avrupa yakasında çok etkili değil. Anadolu yakasında biraz daha kendini gösteriyor ve çok yoğun gözükmüyor. Sıcaklık yerleri özellikle Pazar gecesi daha fazla hissettirilecek kar yağışı İstanbul'da kendini. Bu akşam için gelen sistem kuzeyden bu akşam gelmeye başlıyor aslında. gece saatlerinde sıcaklıkları hızlı bir şekilde düşürmüş olacak. Anadolu yakasında bu kar yağışını göreceğiz. Bu gece için ve İstanbul'un Avrupa yakasında da çok fazla etkin değil. Belki biraz havada görecek, yüksek kesimlerde tutacak belki zeminde yavaş yavaş o kar yağışı sıcaklıkların düşüşüyle birlikte. Şu anda atmosfer modellerimizde gözüken yağışın İstanbul'daki yağışın çok kuvvetli olmadığı, birazcık daha Marmara'nın doğusunda kar yağışı daha çok etkili, özellikle Batı Karadeniz'de de yine kendini daha çok gösterecek. Gelen sistem biraz doğulu bir sistem. Yine hızlı bir hızlı bir şekilde yarın öğleden sonra biraz da doğuya kaymış olacak. Ardından Pazar günü tekrar yeni bir sistemle, yine art arda iki tane kuzeyli bir akış gelecek üzerimize. Bu gelen akışlarla birlikte sıcaklıklar dediğimiz gibi İstanbul'da Pazar günü özellikle eksi değerlere düşecek ve Pazar günü İstanbul'da biraz daha fazla kar yağışını hissedecekler gözüküyor sistemde. Ve o yağışlı sistem yani İstanbul'da aslında Cumartesi yani yarın, Pazar günü ve Pazartesi günü kar yağışı var.Ama Batı Karadeniz'deki gibi, Karadeniz'in geneli gibi, İç Anadolu'nun kuzeyi gibi oralardaki kadar çok büyük değerlere çıkmıyor yağışın miktarı." ifadelerini kullandı.
O TARİHLERE DİKKAT!
Meteoroloji uzmanı Adil Tek ayrıca İstanbul için o tarihlere dikkat çekti. Tek, "Sistemlerin soğuk geçişlerini görüyoruz. Mesela önceki gün baktığımızda 3-4-5 Ocak tarihlerindeki yapıyı ben de görmüştüm önceki gün analizlerde, haritalarımızda ve uzun vade tahminlerimizde ama mesela dün baktığımda bu sabahki analizlerde o biraz daha kaybolmuş gibi gözüküyor. Daha çok yağmur şeklinde dönmüş gözüküyor. Dediğimiz gibi yaklaştıkça daha netleşiyor yağışlar. İstanbul için şöyle bir şey var, evet bir tahminimiz oluyor İstanbul için ama İstanbul'da özellikle sıcaklık biraz daha fazla. Yani tahminden mesela örneğin İstanbul'un sıcaklığının en düşük sıcaklık Pazar gecesi için -1, -2 derecelerde tahmin ediyoruz. Ama bu sıcaklık mesela -3, -4 dereceye düşerse, 2 derecelik bir sıcaklık düşüşü İstanbul'daki deniz etkili kar yağışı dediğimiz yağışın miktarını arttırabilir. Yani bu modelde gözükenden daha fazla bir kar yağışı düşme olasılığı da bulunuyor. Yani bu daha önceden yaşanmış ve olmuş istatistiklere de yansımış bir durum. Şu anda gözüken modellerde daha zayıf ama İstanbul için yine de o kuvvetli kar yağışı olasılığı bulunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Yani o modellerdeki küçük sapmalar, sıcaklık sapmaları yağışın miktarını arttırabilir. Ama tabii ki şuan ki gözüken o çok çok kuvvetli bir kar yağışı değil ama buradan İstanbul'un dışında özellikle Batı Karadeniz'i ben vurguluyorum. Batı Karadeniz'de bu gece ve özellikle Pazar gecesi yola çıkacakların çok dikkatli olması lazım. Çok çok kuvvetli kar yağışı var." dedi.
5 GÜNLÜK RAPOR PAYLAŞILDI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaştı. Yeni raporda kar haritaya yansıdı.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, (Denizli hariç) bölgenin iç kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in (Mersin hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, kuzeydoğusunun yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin (batısında hafif olmak üzere) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri ile gece saatlerinden itibaren genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
VAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BATMAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu