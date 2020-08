Son dakika: Bağımsız ve milli enerjide dev adım!

Kalyon Holding, gerek teknoloji altyapısı, gerekse vizyonu itibariyle her açıdan gurur duyulacak bir tesisi ülkemize kazandırd

Başkan Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojılerı Fabrıkası'nın açılışında konuştu:



Burada OSB'nin temelini ben atmıştım. Ankara'da nereden nereye. Bunlar durarak, yan gelip yatarak olmadı çalışarak oldu.

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs sebebiyle yatırımlar durmuşken Türkiye özel sektörü ve kamu kurumları ile özgün bir yol izliyor. Ne salgın ile mücadelemizi sekteye uğrattık ne de başkaları gibi yatırımları durdurduk. Son dönemde vaka sayılarında kısmı artış yaşansa da salgın hala kontrolümüz altındadır. Salgın ile değişen dinamikler yeni kapıların aralanmasına yeni fırsatlara vesile olmuştur.

Bu süreçte bize düşen işi gücü sabah akşam millete karamsarlık aşılamak olanlara aldırmadan üretime yatırıma devam etmektir. CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek siyasette vesayete enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz. Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur. Türkiye'nin kalkınmasına katkı yapmak varken ülkemizi karalayan sağa sola şikayet eden bir muhalefet bu ülkeye tamamen yabancılaşmıştır. CHP'nin tek derdi otel lobilerindeki IMF lobilerine ülkeyi yeniden teslim etmek.

Diplomasi, üretim, ekonomide sürdürülebilir kalkınmada başarının temel şartı enerjide bağımsızlığı en aza indirmektir. Savunma sanayiinde olduğu gibi enerjide de dışa bağımlı ülkenin siyasi bağımsızlığı tartışmalıdır. Tek kaynağa bağımlı kalmadan farklı enerji kaynakları ile enerji üretim altyapımızı zenginleştiriyoruz. Kurulu gücümüzün yarısı temiz enerji kaynakları.



SEVR'E BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Akdeniz'deki hak ve hukukumuzu korumak için attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımızı kaldırmak için hayati öneme sahip. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar farklı cephelerde yürüttüğü mücadele, sadece bir hak mücadelesi değil, bir istikbal mücadelesi. Vatanımızı savunmak bizim için ne kadar önemliyse bugün mavi vatanı savunmak da önemlidir.

Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de ülkemize dayatılmaya çalışılan Sevr'e boyun eğmeyeceğiz. Haklı olduğumuz konuda korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız.

CHP'nin tek partili dönemdeki dış politikasının, bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak halen biz çekiyoruz. Misak-ı Milli sınırlarımıza sahip çıkılmaması ile adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyetleri olmuştur. Sadece uğrunda şehitler verdiğimiz toprakları kaybetmedik aynı zamanda güneyimizdeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık. Ege ve Akdeniz'de yüzleştiğimiz kronik sorunların temelinde yapılan yanlış hamleler bulunuyor. CHP'nin, anakaramızdan bir taş atımı mesafedeki adaların nasıl elimizden alındığını milletimize izah etmesi gerekiyor.

CHP'den yurt dışındaki dostlarına taşeronluk yapmak yerine en azından Doğu Akdeniz meselesinde Türkiye eksenli hareket etmesini istiyoruz. Rum ve Yunan tezlerine sözcülük yapmasını değil milli bir meselede milletin hissiyatına uygun davranmasını bekliyoruz. Hiçbir sömürgeci güç hiçbir tehdit, ülkemizi bu bölgede var olduğu tahmin edilen zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarından mahrum bırakamaz. Biz medeniyetler beşiği Akdeniz'de gerilim ve kavga da istemiyoruz. Şimdiye kadar karşılaştığımız onca çifte standarda rağmen uluslararası hukuktan, meşruiyetten taviz vermedik. Muhataplarımızdan da gerilimi tırmandıracak değil diyalog yolunu açacak adımlar bekliyoruz.



CUMA GÜNÜ BİR MÜJDEMİZ VAR

BAŞKAN Erdoğan cuma günü önemli bir müjde vereceklerini açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içrindeyiz. Bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inanıyorum. Açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var."



BİRAZ MERAKLANALIM

Programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, Başkan Erdoğan'ın söylediği müjdeyle ilgili, "Hakikaten Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Cumayı bekleyelim. Biraz meraklanalım" dedi.



HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK



EKONOMİK TAM BAĞIMSIZLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Ülkenin enerji alanında atacağı adımları ve hedefleri Milli Enerji ve Maden Politika Belgesi'nde topladık. Enerjinin her alanında, yerli kaynaklarımızla, teknolojimizle üretim yaparak güçlü Türkiye idealine yürüyebileceğimizin bilincinde olduk. Bu inançla bağlantılı olarak o gün "Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA)" adını verdiğimiz bir tohum attık. İşte o tohum bugün çok tarihi bir tesise dönüşüyor.

Bu tesiste, Türk mühendislerinin yaptığı güneş panelleri üretilecek. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarı artık Türkiye'de üretilecek ve ihracat kapasitesi de gelişmiş olacak. Ektiğimiz tohumlar yavaş yavaş her gün çınara dönüşecek. Ekonomide başlattığımız katma değerli, istihdama, ihracata dayalı üretim modeli çınara dönüşmeye başladı, daha da güçlü şekilde dönüşecek.

Ekonomik tam bağımsızlık hayalini de inşallah enerjideki gibi hayata geçireceğiz. Toplum, milletimiz tüm bu yapılanların farkında.



ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ



TÜRKİYE'NİN GÜNEŞİ DAHA FAZLA PARLAYACAK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Türkiye, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana sadece 6 yıl gibi kısa sürede dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü ülke oldu. Fabrikanın üretimiyle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını da engellemiş olacağız. 2020 Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 50.3'e çıkardık. Bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin güneşi daha fazla parlamaya devam edecek. Orta ve küçük ölçekli yatırımcıların da bu alana girmelerini sağlamak için ekimde ilk mini YEKA-GES yarışmamızı gerçekleştireceğiz."



KALYON HOLDİNG YÖNETIM KURULU BAŞKANI CEMAL KALYONCU



TÜKENMEYEN ENERJİ ÜRETECEK

KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu yaptığı konuşmada şunları söyledi:

6 yılda kurulamaz denen bu fabrikayı 1.5 yılda kurmayı başardık. Yalnızca güneş panelini ve enerjiyi üretmek, yerli ve milli olmaya yetmez. Bilgi ve teknolojiyi de üretmek gerek. Amacımız ülkemizin ihracatını arttırmaktır. Dünyadaki ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası.

Konya Karapınar'daki santral 2 milyon kişinin yıllık elektrik enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak. Bu santral kokusuz, bacasız, atıksız ve tükenmeyen enerji üretecek.



FABRİKAYI GEZDİ, BİLGİ ALDI

BAŞKAN Erdoğan, Başkent OSB'de bulunan fabrika alanına helikopter ile geldikten sonra beraberindeki heyet ile birlikte bir süre fabrikadaki üretim bölümlerini gezerek yetkililerden fabrikaya ilişkin bilgi aldı. Erdoğan, toplam 100 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrikayı golf arabası ile dolaşırken, direksiyona Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu geçti.



Sabah