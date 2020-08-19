Son dakika: İlk yerli güneş paneli fabrikası açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kalyon Holding yatırımıyla kurulan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi bugün devreye girdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kalyon Holding tarafından inşa edilen güneş paneli fabrikasının açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemize milletimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Bu üretim tesisini ülkemize kazandıran Kalyon Holding'i ve bu projeye destek veren bakanlıklarımızı gönülden tebrik ediyorum.

Bu OSB'nin temelini ben atmıştım. Bunlar yan gelip yatarak olmadı. Çalışarak oldu. 13. Organize Sanayi Bölgesi'nde çok önemli bir yatırımın adımını atıyoruz.



Bu tesisin ülkemizi güneş paneli sektöründe zirveye taşıyacağına inanıyorum.

Yenilenebilir enerji bizler için çok önemli.

Artık sadece üretmek yetmiyor, şirketlerimizin innovasyon ve AR-GE faaliyetlerine önem vermesi gerekiyor.

Şirketimizin modern bir AR-GE merkeziyle desteklenmiş olması bu bakımdan takdire şayandır.

Toplam yatırım bedeli 1 milyar doları bulan Konya Karapınar'daki santral ile yıllık 2 milyon ton fosil yakıt salınımını engellemiş olacağız.

Bir kez daha Kalyon Holding'i yatırımlarından dolayı tebrik ediyorum.

SALGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA

Dünyanın birçok ülkesinde koronavirüs nedeniyle yatırımlar durmuşken Türkiye özgün bir yol izliyor.

Ekonomimizi tekrar büyüme trendine sokmaya gayret ediyoruz.

Dünya genelinde 800 bin insanın ölümüne neden olan bir sağlık krizinin üstesinden gelmek kolay değildir.

Salgın günlük yaşantımızın her alanını etkilemiştir.

Ülkemiz bu salgını en başarılı şekilde yöneten nadir ülkelerden biridir.

Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır.

Turizm sektörümüz toparlanmaya başlamıştır.

Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor.

MUHALEFETE SERT SÖZLER

Bu süreçte bize düşen, işi gücü karamsarlık aşılamak olan muhalefete aldırmadan yatırımlara devam etmektir.

CHP zihniyetinin bizi esir almasına izin verirsek bu ülkeyi siyasette, vesayette, sanayide, ithalatta, enerjide dışa bağımlılığa mahkum ederiz.

Tüm müteşebbislerimizin bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmalarını bekliyorum.

Nasıl bugün daha iyiysek, yarın çok daha iyi bir konumda olacağız.

Sürdürülebilir kalkınmanın temel şartı enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmektir.

Enerjide dışa bağımlılık sadece cari denge açısından değil enerji güvenliği açısından da bir tehdit unsurudur.

Yerli ve milli enerjinin enerji sepetimizdeki payını artıracak yatırımlara hız verdik.

Halihazırda Türkiye'nin kurulu gücünün yarısı temiz enerji kaynaklarından oluşuyor.

Bugün güneşten enerji üretimimiz toplam elektrik üretimimizin yüzde 4'ünü oluşturuyor.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Hidrokarbon arama faaliyetlerimize de hız kazandırdık. Akdeniz'de attığımız adımlar enerji dışa bağımlılığımız ortadan kaldırmak için hayati öneme sahiptir.

Özellikle "Doğu Akdeniz'de ne işimiz var?" diye soran muhalefetin bu hususları iyi dinlemesini istiyorum.

Türkiye'nin doğu Akdeniz'den Libya'ya kadar yürüttüğü mücadele sadece bir hak mücadelesi değil bir istikbal mücadelesidir.

Vatanımızı savunmak için ne kadar önemli gayretler veriyorsak bugün mavi vatanı savunmak da o derece önemlidir.

Bir asır önce nasıl millet olarak Sevr'i yırtıp atmışsak bugün de Doğu Akdeniz'de dayatılmak istenen Sevr'e boyun eğmeyeceğiz.

Yüzde yüz haklı olduğumuz bu meselede şayet korsanlığa prim verirsek gelecek nesillerin yüzüne bakamayız.

Evlatlarımıza cesaret yoksunu bir ülke teslim edemeyiz.

Maalesef birçok alanda geçmişte yapılan hataların bedelini ödemek zorunda kaldık.

Özellikle tek parti CHP'sinin dış politikada bıraktığı kötü mirasın ceremesini 83 milyon olarak biz çekiyoruz.

Misak-ı Milli sınırlarımıza sahip çıkılmamasıyla Adalar meselesinde ürkek davranılmasının ülkemize çok büyük maliyeti olmuştur.

Sadece uğrunda şehitler erdiğimiz toprakları kaybetmedik güneydeki zengin enerji kaynaklarının da dışında bırakıldık.

CUMA GÜNÜ BİR MÜJDE VERECEĞİZ

Yarın malum Perşembe. Ardından Cuma. İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz.

Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum.

BAKAN DÖNMEZ: TÜRKİYE DÜNYADA 9'UNCU, AVRUPA'DA 3'ÜNCÜ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü ülke olduğunu bildirdi.

Dönmez, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılışında konuştu.

Türkiye'yi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin tasarımı, üretimi ve markalaşmasında bir üst lige çıkararak bu alanda söz sahibi ülkelerden birisi haline getirme amacıyla adımlar atıldığını belirten Dönmez, bugün bu hedefin ilk meyvesinin toplandığını ifade etti.

Dönmez, YEKA yarışmasından 6 ay sonra fabrikanın temelinin atıldığına dikkati çekerek, "400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçen fabrikamız dünyanın tek çatı altında faaliyet gösteren tek tam entegre güneş paneli tesisi olacak. Fabrikanın gerçekleştirdiği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını da engellemiş olacağız. Bugün dünyada Çin ağırlıklı olmak üzere 20 entegre fotovoltaik güneş paneli fabrikası var. Türkiye de bugün itibarıyla bu kategoride yer alan ülkeler arasına girdi." diye konuştu.

Tesiste güneş enerjisi teknolojilerinin geliştirilmesi için bir Ar-Ge merkezi kurulacağını dile getiren Dönmez, bu merkezde 100 araştırmacının görev alacağını söyledi.

Dönmez, yüzde 70'in üzerinde yerlilik oranı ve yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip fabrikanın ilk etap panel üretiminin Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali olacak Konya Karapınar GES'te kullanılacağını bildirdi.

1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 2,6 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Karapınar GES'in 2020 Eylül ayından başlayarak her ay 40 megavatlık bölümler halinde devreye alınacağını belirten Dönmez, buranın 33 ayda tam kapasite işletmeye geçeceğini ifade etti.

İLK MİNİ YEKA-GES EKİMDE

Bakan Dönmez, Karapınar'ın devreye girmesiyle elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının yüzde 25 artacağına, yıllık 2 milyon ton karbondioksit salımının da engelleneceğine dikkati çekti.

Temmuz sonu itibarıyla toplam kurulu güç içinde yenilenebilir enerjinin payının yüzde 50,3'e çıktığını belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"2002'den 2020'ye kadar devreye aldığımız toplam kapasitenin yarısını yenilenebilir kaynaklar oluşturdu. 2013'e kadar enerji portföyümüzde yer almayan güneş enerjisinde bugün 6232 megavatlar seviyesine geldik. 2019'da 4,1 milyon hanenin elektrik tüketimini güneşten elde ettiğimiz enerjiyle karşıladık. 2020 Mayıs ayında güneş santralleri toplam elektrik üretiminin yüzde 5,6'sını karşılayarak aylık bazda rekor kırdı. Türkiye, güneş santrallerinin devreye alındığı 2014'ten bu yana sadece 6 yıl gibi kısa bir sürede dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran 9'uncu, Avrupa'da ise 3'üncü ülke oldu. Bu yatırımlarla birlikte Türkiye'nin güneşi daha fazla parlamaya devam edecek. Bu alana daha fazla yatırım çekmek, orta ve küçük ölçekli yatırımcıların da bu alana girmelerini sağlamak için Ekim ayında ilk mini YEKA-GES yarışmamızı gerçekleştireceğiz. 36 ilimiz için güneş enerjisine dayalı 10 ile 15 ve 20 megavat arasında değişen toplam bin megavat kapasiteli 74 yarışma düzenleyeceğiz."

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da söz konusu fabrikanın milli ve yerli enerji alanında çok önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

Kalyoncu, fabrikanın Ar-Ge dahil güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek çatı altında bir araya getiren dünyadaki ilk ve tek tam entegre fabrika olduğuna işaret etti.

Fabrikanın 100 bin metrekare kapalı alanda kurulduğunu belirten Kalyoncu, burada 1400 kişinin istihdam edileceğini bildirdi.

BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE ENERJİDE TEKNOLOJİ ÜRETEN KONUMA GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Güçlü Türkiye hedefine yürüyebiliriz bilinci olduk. Bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum. O tohum bir tesise dönüşüyor. Bir sonraki adım enerji depolamak" dedi.

Bakan Albayrak'ın konuşmasından notlar;

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli hedeflerini milli enerji ve politika belgesi dediğimiz yeşil kitap dediğimiz kitap çerçevesi içinde temel bir ilke belirledik. Doğru politika ve adımlarla dışa bağımlılığı kırabiliriz inanıyorsak başarabiliriz diye ifade ettik.

Güçlü Türkiye hedefine yürüyebiliriz bilinci olduk. Bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum. Sektör temsilcileri gülüp geçmişti. Birçoğu gülüp geçmişti. Yerli teknoloji ile üretim yapılacak alanı kurgulamıştık.

O tohum bir tesise dönüşüyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarı Türkiye'de üretilecek. Ötesinde ihracat... İhracat kapasitesi gelişmiş olacak. Allahın izniyle enerjinin birçok alanında birçok açıdan dönüşüm süreci başladı. Her gün ektiğimiz tohumlar çınara dönüşecek.

Sadece enerjide değil teknolojinin her alanında değişim sürecini başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Toplum milletimiz tüm bu yapılanların farkında. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde nice projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Türkiye olarak bizlerin bu süreçte köstek olanlar ben onlara beton lobisi, beton edebiyatı yapanlar... Güttükleri bu beton söylemi, sonunda beton duvarlar arasında tarihte yok olup gidecekler.

BAKAN ALBAYRAK: EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ BİR HABER

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Erdoğan'ın Cuma günü açıklayacağı müjde için "Türkiye'de gerçekten eksen değişikliği için önemli bir haber olacak" ifadelerini kullandı.

CEMAL KALYONCU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu fabrikanın açılış töreninde "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan yerli ve milli enerji atılımı ile pek-çok alanda büyük mesafeler kaydettik. Bu vizyon çerçevesi ile ülkemizin enerji üretiminde dünyada iyi bir noktaya gelmesini sağladı." açıklamasında bulundu.

Kalyoncu, "Temiz enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikamızı yerli ve milli ve temiz enerji ile Türkiye'ye güç ve ivme kazandıracak bir yatırım olarak hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.