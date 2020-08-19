Başkan Erdoğan'dan önemli açıklama: Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor

Son dakika haberi...Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,''Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır'' diyen Erdoğan, ''Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor'' ifadelerini kullandı. Son dakika haberi...Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan,''Son dönemde vaka sayılarında kısmi bir artış yaşansa da salgın halen kontrolümüz altındadır'' diyen Erdoğan, ''Ülkemiz kaynaklı olmayan bazı sıkıntılarla karşılaşsak da, Türk ekonomisi salgın öncesi ivmesini tekrar yakalamış görünüyor'' ifadelerini kullandı.