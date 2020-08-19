Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...

Fabrikanın güneş paneli teknolojisini Türkiye'ye kazandıracağını söyleyen Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "Burası Avrupa ve Orta Doğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikası. Daha önce Çin'in sahip olduğu bu teknolojiye artık biz de sahibiz. Özellikle 'ingot' bölümünün çok stratejik bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ham madde yüksek sıcaklıkta fırınlara girip bir cam silindiri halinde çıkıyor ve daha sonra neredeyse saç teli inceliğinde kesilerek plaka haline dönüştürülüyor" diye konuştu.