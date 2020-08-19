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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...

Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girdi.

Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:17
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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika; 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Fabrikada üretilecek paneller ilk aşamada, 1 milyar dolar yatırım ile hayata geçirilecek olan Karapınar Güneş Enerji Santrali'nde kullanılacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan açılış törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile siyaset ve iş dünyasının önde isimleri katıldı.

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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...

Fabrikanın güneş paneli teknolojisini Türkiye'ye kazandıracağını söyleyen Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş Genel Müdürü Ahmet Taşkın, "Burası Avrupa ve Orta Doğu'daki tek entegre güneş paneli fabrikası. Daha önce Çin'in sahip olduğu bu teknolojiye artık biz de sahibiz. Özellikle 'ingot' bölümünün çok stratejik bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz. Ham madde yüksek sıcaklıkta fırınlara girip bir cam silindiri halinde çıkıyor ve daha sonra neredeyse saç teli inceliğinde kesilerek plaka haline dönüştürülüyor" diye konuştu.

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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...

Kalyon Holding tarafından Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Türkiye'nin ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası 1.4 milyar dolarlık yatırım ile kuruldu. 1400 kişiye istihdam sağlayacak fabrika yıllık 500 MW güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Toplam 100 bin metrekare kapalı alanı bulunan fabrika milli ve yerli enerji üretimi açısından Avrupa'nın ve Orta Doğu'nun ise tek entegre güneş paneli tesisi konumunda.

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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...

Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın en önemli özelliği de güneş paneli üretim teknolojilerinin tümüne sahip olarak baştan sona bir üretim sistemi oluşturması. Fabrika ingot (cevher), wafer (plaka), hücre ve modül olarak 4 ayrı bölümden oluşuyor. Yani üretim hattına ham madde olarak giren silisyum madeni hattın sonunda yüksek verimliliğe sahip güneş paneli olarak çıkıyor.