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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete girdi.
Giriş Tarihi: 19.08.2020 13:57 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:17
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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...
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Avrupa ve Orta Doğu'daki tek fabrika! Açılışını Başkan Erdoğan yaptı: Kalyon Enerji'den dev adım...