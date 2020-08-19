Başkan Erdoğan'dan CHP'ye sert sözler

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada CHP'yi sert sözlerle eleştirerek "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı. Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, yaptığı konuşmada CHP'yi sert sözlerle eleştirerek "Milletin mücadelesine destek olmak yerine takoz olan sığ bir muhalefet anlayışının ülkemize verebileceği hiçbir şey yoktur." ifadelerini kullandı.