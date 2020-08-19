İlk yerli güneş fabrikası açıldı! Bakan Albayrak'tan açılış sonrası önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Türkiye’nin yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatını ortadan kaldıracak Kalyon Enerji’nin Ankara Sincan’da yine 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu dünyanın ilk entegre güneş teknolojileri fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı törenle açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açılışın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika haberi... Türkiye'nin yaklaşık 400 milyon dolarlık ithalatını ortadan kaldıracak Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da yine 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu dünyanın ilk entegre güneş teknolojileri fabrikası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açılışın ardından önemli açıklamalarda bulundu.