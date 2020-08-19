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Cemal Kalyoncu'dan Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kalyon Enerji’nin Ankara Sincan’da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası’nı bugün törenle açıyor. Dev yatırım toplam 1.400 kişiye istihdam sağlayacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kalyon Enerji'nin Ankara Sincan'da 400 milyon dolarlık yatırımla kurduğu, dünyanın ilk entegre Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı bugün törenle açıyor. Dev yatırım toplam 1.400 kişiye istihdam sağlayacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Güneş Teknolojileri Fabrikası açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.