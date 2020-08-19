Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler trafik kazası geçirdi

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, trafik kazası geçirdi.

Başkan Güler, kaza sonrası sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamada bulundu. Açıklamasında, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler" dedi.

Ayrıca Güler, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını kaydederek, "Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı'ya ve Ünye Kaymakamımız Ümit Hüseyin Güney'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyalım" dedi.

Hayrettin ŞAŞMAZ-SABAH