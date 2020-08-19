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Bakan Albayrak'tan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalar

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Giriş: 19.08.2020 15:51
Son dakika haberi... Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor. Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika; 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Dev fabrikanın açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi." dedi.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Güneş paneli üretiminin entegre olarak tek çatı altında toplayan ve bu özelliği ile dünyada tek olan fabrika; 400 milyon dolar yatırım ile kuruldu. Dev fabrikanın açılış töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye enerjide teknoloji üreten konuma geldi." dedi.

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