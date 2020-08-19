Muharrem İnce ve Yaşar Okuyan arasında kriz büyüyor: CHP sayesinde adam oldun

Yeni parti kuracağı söylenen fakat "1000 Günde Memleket Hareketi"ni başlatacağını duyuran Muharrem İnce'ye, eski bakanlardan Yaşar Okuyan sert çıktı.

Son dönemde siyasetin çok konuşulan isimlerinden Muharrem İnce'nin, Yaşar Okuyan'ın "AK Parti'nin Ayasofya'da dini pazarlamasına kendini alet etti", "Parti kuracağına turşu kur" ifadeleri nedeniyle dava açacağı öğrenilmişti.

Öte yandan İnce, Ankara'da yaptığı açıklamada, CHP yönetimini ve kimi siyasetçileri isim vermeden eleştirmişti.

'BU CÜMLELERİN MUHATABI YAŞAR OKUYAN'DIR DE

Yaşar Okuyan, Muharrem İnce'nin açıklamalarına yanıt verdi. Okuyan, "Sen eğer delikanlıysan, mertsen, azıcık yüreğinde delikanlılık varsa şimdi çık ortaya de ki, bu cümlelerin muhatabı Yaşar Okuyan'dır de" dedi.

"CUMHURİYET HALK PARTİSİ SAYESİNDE ADAM OLDUN"

İnce'nin CHP'yi eleştirmesine de sert çıkan Okuyan, "Bu parti sana daha ne versin? Allah'tan kork. Ne kadar vicdansızsın. Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde adam oldun" ifadelerini kullandı.

"DALGA MI GEÇİYORSUN MUHARREM? DİYESİM GELİYOR"

"En ilginci de madem basın toplantısı yapıyorsun, gazetecilerin soru sormasına engel olmaman lazım.

Sen bir taraftan diyorsun ki ben yüzde 31 oy aldım, CHP yokmuş gibi oy verenler hepsi sanki Muharrem İnce'nin şahsına oy vermiş gibi, şimdi ben yüzde 51'e ulaştıracağım. Böyle bir garip, kendi kendini avutan, çocuk kandırır gibi bir söylem de yapıyor. Bu konuşmalara baktığım vakit, 'Dalga mı geçiyorsun Muharrem?'diyesim geliyor.

"DELİKANLIYSAN ÇIK SÖYLE! ERDOĞAN SENİ İKİYE KATLADI"

"Şimdi Muharrem İnce, şu sorunun cevabını ver: Sen kendi köyünde, cumhurbaşkanlığı adaylığın sırasında kaç oy aldın? Delikanlıysan çık söyle.

Bu sorunun cevabını veremiyorsun, ben veriyim. Elmalı köyünde cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli olan 1.303 oyun; 21 tanesini Meral Hanım, 7 tanesini Selahattin Demirtaş, 5 tanesini Temel Karamollaoğlu aldı. Muharrem İnce 456 oy aldı. Peki Recep Tayyip Erdoğan ne aldı? 814 oy aldı. Seni orada ikiye katladı."

"Peki sen Yalova'nın genelinde ne aldın? Orada aldığı oy da yüzde 24. Erdoğan ne aldı? İkiye katladı seni… Şimdi kendini bulunmaz Hint kumaşı gibi ortalığa dökmüş."