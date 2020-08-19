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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: YEKA tohumu tarihi bir tesise dönüşüyor

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Giriş: 19.08.2020 15:57
Güncelleme:19.08.2020 16:24
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Güçlü Türkiye idealine yürüyebiliriz bilincinde olduk. Bu inançla bağlantılı olarak o gün bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum. O tohum bir tesise dönüşüyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "Güçlü Türkiye hedefine yürüyebiliriz bilinci olduk. Bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum. O tohum bir tesise dönüşüyor" dedi.

Bakan Albayrak'ın Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılışındaki konuşmasından notlar;

Türkiye'nin orta ve uzun vadeli hedeflerini milli enerji ve politika belgesi dediğimiz yeşil kitap dediğimiz kitap çerçevesi içinde temel bir ilke belirledik. Doğru politika ve adımlarla dışa bağımlılığı kırabiliriz inanıyorsak başarabiliriz diye ifade ettik.

Güçlü Türkiye hedefine yürüyebiliriz bilinci olduk. Bir tohum attık. YEKA adını verdiğimiz bu tohum. Sektör temsilcileri gülüp geçmişti. Birçoğu gülüp geçmişti. Yerli teknoloji ile üretim yapılacak alanı kurgulamıştık.

O tohum bir tesise dönüşüyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ithalat pazarı Türkiye'de üretilecek. Ötesinde ihracat... İhracat kapasitesi gelişmiş olacak. Allahın izniyle enerjinin birçok alanında birçok açıdan dönüşüm süreci başladı. Her gün ektiğimiz tohumlar çınara dönüşecek.

Sadece enerjide değil teknolojinin her alanında değişim sürecini başlattık ve emin adımlarla ilerliyoruz. Toplum milletimiz tüm bu yapılanların farkında. Cumhurbaşkanlığımız liderliğinde nice projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.

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