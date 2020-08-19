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Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Kalyon Holding yatırımıyla kurulan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi bugün açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Son dakika haberi... Kalyon Holding yatırımıyla kurulan Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli üretim tesisi bugün açılıyor. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.