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HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme: Savunmasını Meclis'e gönderdi

çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında fezleke hazırlanmasın ardından 'den ihraç edilen Milletvekili Tuma Çelik, savunmasını 'ye yazılı olarak iletti.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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HDP'nin tecavüzcü vekili Tuma Çelik hakkında flaş gelişme: Savunmasını Meclis'e gönderdi

TBMM Hazırlık Komisyonu, 27 Temmuz'da AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi.

Meclis hazırlık komisyonu HDPli Tuma Çelikin cinsel istismarına uğrayan kadını dinledi MECLİS HAZIRLIK KOMİSYONU HDP'Lİ TUMA ÇELİK'İN CİNSEL İSTİSMARINA UĞRAYAN KADINI DİNLEDİ

Komisyon ayrıca Tuma Çelik'i 20 Ağustos'ta savunmaya çağırdı. Çelik, savunmasını bugün yazılı olarak iletti. Hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in, dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'nda oluşturulan hazırlık komisyonu, ilerleyen günlerde toplanıp, raporunu hazırlayacak.

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