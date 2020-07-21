HDP'li tecavüzcü vekil Tuma Çelik sosyal medya hesaplarında kadın hakları naraları atmış

Nitelikli cinsel saldırı suçundan hakkında fezleke düzenlenen ve partisinden ihraç edilen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları, hem partisi hem de kendisinin kadın hakları konusundaki ikiyüzlülüğünün gözler önüne seriyor.

Tecavüz skandalı ile gündeme gelen Tuma Çelik seçim çalışması için gittiği bir evde D.K adlı kişiye tecavüz etti. D.K'nın defalarca Çelik ve partililer tarafından susturulmaya çalışıldığı ve tehdit edildiği öğrenildi.