HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

ŞİKÂYET EDEMEDİM

D.K, milletvekillerinin şikayet etmekte neden geç kaldığını sorması üzerine de, şu yanıtı verdi:

Bizim ailemizin büyük çoğunluğu HDP'li. Böyle bir şikayette bulunmaya onun için korktum. Benim üniversiteye giden çocuklarım var. Sadece benim değil, çocuklarımın can güvenliği de tehlikedeydi, şikâyet edemedim.