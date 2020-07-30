30 Temmuz 2020, Perşembe
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HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

Tecavüz skandalı ortaya çıktıktan sonra 'den istifa eden Milletvekili 'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu mağdure D.K'yı dinledi. D.K. "Kahveyi içtikten sonra bayıldım. Çocuklarımın can güvenliği de tehlikedeydi, şikayet edemedim" dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 30.07.2020 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020
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HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

Tecavüz skandalı ortaya çıktıktan sonra HDP'den istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonu mağdure D.K'yı dinledi. Son derece duygusal anların yaşandığı komisyonda D.K'nın zaman zaman gözyaşlarına engel olamadığı görüldü. D.K, süreci paylaştıktan sonra milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.

HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

AİLESİNİN EVİ SANDIM
D.K, "Cinsel saldırının gerçekleştiği ev bir dernek başkanına ait. Neden, Tuma Çelik ile baş başa oraya gittiniz" sorusuna, "Ben gittiğimiz yerin dernek başkanına ait olduğunu bilmiyordum. Tuma Çelik'in ailesinin evine gittiğimizi sanıyordum" dedi.

HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

KAHVEME İLAÇ KOYDU
Saldırıda bulunurken karşı koymadın mı" sorusuna da "Ben eve girdiğimizde daha önceden bir hazırlık yapıldığını gördüm. Daha sonra kahve ikram edildi. Kahveyi içtikten sonra bayıldım" yanıtını verdi.

HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

ŞİKÂYET EDEMEDİM
D.K, milletvekillerinin şikayet etmekte neden geç kaldığını sorması üzerine de, şu yanıtı verdi:
Bizim ailemizin büyük çoğunluğu HDP'li. Böyle bir şikayette bulunmaya onun için korktum. Benim üniversiteye giden çocuklarım var. Sadece benim değil, çocuklarımın can güvenliği de tehlikedeydi, şikâyet edemedim.

HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

AĞUSTOS SONU ÇAĞRILACAK
Komisyon, Tuma Çelik'in Ağustos ayı sonuna doğru (20 Ağustos gibi) savunmasını yapması için hazırlık komisyonuna çağrılmasını kararlaştırdı. Çelik, kendi gelip savunma yapabileceği gibi bir başka milletvekili de bu görevi üstlenebiliyor. Çelik'in savunmasını yazılı yapması seçeneği de bulunuyor.

HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadın konuştu!

HDP VEKİLLİK İÇİN TECAVÜZÜ ÖRTTÜ
D.K, HDP'li kadın milletvekili ile yaptığı görüşmeyi de anlattı. D.K'nın sözleri HDP'nin iğrenç yüzünü, milletvekiliği için tecavüzü bile örttüklerini ortaya koydu. D.K, "Görüştüğüm HDP'li kadınlar bana 'Şu sıralarda kayyum ile uğraşıyoruz. Kaybedecek bir milletvekilimiz bile yok' dedi.

Sabah

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