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Meclis hazırlık komisyonu HDP'li Tuma Çelik'in cinsel istismarına uğrayan kadını dinledi

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Giriş: 29.07.2020 19:25
Güncelleme:29.07.2020 20:36
TBMM hazırlık komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kadını dinledi, komisyon ikna oldu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu canlı yayında anlattı.

Meclis hazırlık komisyonu, AK Partili Ali Özkaya başkanlığında toplandı.

Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü.

Toplantıda, çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi.

Tuma Çelik'in savunmasını isteyen komisyon mağdur kadını dinledi ve yaşananlara ikna oldu.

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