HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı konuştu: Elimizde yeterince delil var

"HDP MİLLETVEKİLLERİ MECLİSTEKİ VEKİL SANDALYE SAYISINI MAĞDURA TERCİH ETMİŞLER"

SABAH'a konuşan Adile Gürbüz; "HDP'li milletvekilleri büyük bir şok içindeler sanırım. Meclisteki vekil sandalye sayısını mağdura tercih etmişler. Bunun utancından veya izah edilemeyişinden dolayı sessiz kalmaları olağan" dedi. Gürbüz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tecavüz olayına sessiz kalmasını da eleştirdi.

Adile Gürbüz'ün sorularımıza verdiği cevaplar şöyle:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan; "Biz D.K. isimli kadınla başından beri görüşüyoruz. Bize iki tarafın gönüllü olarak birlikte oldukları ifade edildi" iddiasında bulundu. Bu iddia doğru mu?

Asla böyle bir şey söz konusu değil. Müvekkilim bizzat parti yöneticilerine cinsel saldırıya uğradığını söyleyerek ve failin vekilliğinin iptalini isteyerek müracaat ediyor."

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya da, söz konusu nitelikli cinsel istismar olayı hakkında; "İki tarafın da evli olarak karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik yaşamış, "Kendi özel yaşamları, yanlışları kendilerini ilgilendiriyor" ifadelerini kullandı. Hüda Kaya'nın, tecavüz olayını karşılıklı ve gönüllü bir beraberlik olarak değerlendirmesini nasıl karşıladınız?

Bu çirkin iddiayı bir başka milletvekilinin dile getirmesi can sıkıcı, fail bile böyle bir şey dememişti üstelik. Mağduru zan altında bırakmaya, toplumsal desteği kırmaya yönelik bir adım olarak görüyorum. Sürecin başından beri bildiklerini ama yapmadıklarını kendi seçmenlerine de izah etmeleri mümkün değil. O yüzden böyle bir açıklama yapmıştır.