Tarih belli oldu mu? 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS yerleştirmeleri ne zaman?

KPSS 2020/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen KPSS 2020/1 tercihleri ile birçok kamu kurumuna personel ataması yapılacak. Kamuda görev almak isteyen memur adayları sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KPSS yerleştirmeleri ne zaman? İşte detaylar...

KPSS 2020/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2020/1 tercihleri 4 Ağustos 2020 tarihinde sona erdi. Tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların bu hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Detaylar belli olduğuna haberimizin içeriğinde yer alacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aşağıdaki linklere tıklayarak KPSS 2020/1 tercih kılavuzunda yer alan kadro dağılımlarına ulaşabilirsiniz.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar