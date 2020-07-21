HDP’li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığını kaldırın hapse girsin





KİM ULAŞACAK, KİM SORACAK?

İhlal iddialarında mutlaka mağdurun yanında olan kıymetli barolarımızın Tuma Çelik-TBMM'ye soruşturmanın selameti ve adalet için çağrıda bulunmasını istiyoruz. Meclis'e sevk edilen fezleke ve kadının beyanları basında yer aldı. Harekete geçmek için yeterli. Sorular hep mağdura yöneliyor. Peki ya şüpheli? O daha meydanda. Kim ulaşacak, kim soracak? Kendi iftira açıklaması yeterli mi? Canını ailesini kaybetme pahasına neden iftira atmış? (Kenan Kıran/Sabah)