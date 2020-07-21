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HDP’li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığını kaldırın hapse girsin

'in ettiği avukatı , "Dokunulmazlığın kaldırılmasına ve hapse girmesine yeterli deliller var. Suçlu HDP tarafından korunmaya çalışılmıştır. Suçu bildirmemek de ayrıca suçtur" dedi. Sabah’tan ’ın haberinin detayları…

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Giriş Tarihi: 21.07.2020 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020
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HDP’li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığını kaldırın hapse girsin

(Avukat Adile Gürbüz)

'in Çelik'in bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etmesi, HDP'nin iki sene önce gerçekleşen skandalı bilmesine rağmen yeni soruşturma başlatması kamuoyunda tepki topluyor.

"HDP YÜZÜNÜ BİR DAHA MAĞDURDAN ÇEVİRDİ"

Avukat Gürbüz, gerçeklerin gün gibi ortaya çıktığını ve Çelik'in partisinden istifa ettiğini belirterek, "Aylar sonra gelen bu istifa her şeyi anlatıyor. HDP yüzünü bir daha mağdurdan çevirdi" dedi.

"SUÇLU KORUNMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

Gürbüz, müvekkilinin yargıya gitmeden önce HDP yönetici ve vekillerine suçluyu anlattığı ve yardım istediğini hatırlatarak, "Aksine mağduru suçlayan, tersleyen beyanlarla geri çevrilmiştir. Bu suç bireysel değildir! Suçlu korunmaya çalışılmıştır. Suçu bildirmemek de ayrıca suçtur" diye konuştu.

Mağdur kadının avukatı Adile Gürbüz şunları söyledi:

DELİLLER YETERLİ

Müvekkilimin hakkını savunarak, Çelik'in işlediği cinsel suçtan ötürü en üst cezayı alması için adaletimize güveniyorum. Sadece kadının beyanı değil, dokunulmazlığın kaldırılmasına ve hapse girmesine yeterli deliller var. 'nin 22 Temmuz 2020 günü Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması gündemiyle toplanması kadın hakları açısından kazanımdır. suçunu her kim işlerse işlesin mağdurun yalnız kalmayacağını, yargının ve devletin gerekeni yapacağını gösteren kıymetli bir olaydır.



KİM ULAŞACAK, KİM SORACAK?

İhlal iddialarında mutlaka mağdurun yanında olan kıymetli barolarımızın Tuma Çelik-TBMM'ye soruşturmanın selameti ve adalet için çağrıda bulunmasını istiyoruz. Meclis'e sevk edilen fezleke ve kadının beyanları basında yer aldı. Harekete geçmek için yeterli. Sorular hep mağdura yöneliyor. Peki ya şüpheli? O daha meydanda. Kim ulaşacak, kim soracak? Kendi iftira açıklaması yeterli mi? Canını ailesini kaybetme pahasına neden iftira atmış? (Kenan Kıran/Sabah)

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