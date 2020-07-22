Tecavüzcü Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu

5 ÜYE OLACAK

Karma Komisyon, dosyayı tüm detayları ile incelemek için hazırlık komisyonu kurdu. Hazırlık komisyonu 5 kişiden oluşuyor. Karma Komisyon Başkanı, her siyasî partinin hazırlık komisyonuna verebileceği üyeleri arasından ad çekme suretiyle 5 üyeyi belirledi. Hazırlık komisyonu, fezlekede yer alan tüm delilleri, konuya ilişkin tüm evrakı inceleyecek. Komisyon, gerekirse Tuma Çelik'i de çağırıp savunmasını yapacak. Çelik, kendisi savunma yapabiliyor ya da birine bunun için başka bir üyeye vekalet verebiliyor.

DERNEKTE TECAVÜZ ETTİ!

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.