Tecavüzcü Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için komisyon kuruldu
Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. Komisyon, raporunu 1 ay içinde hazırlayıp karma komisyona sunacak.
Son dakika haberine göre... Tecavüzle suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması için 5 kişilik hazırlık komisyonu kuruldu. Komisyon, raporunu 1 ay içinde hazırlayıp karma komisyona sunacak.
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU
Milletvekillerinin dokunulmazlıkları ile ilgili konulara Anayasa ve Adalet komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon bakıyor. 51 üyesi olan (25 Anayasa Komisyonu, 26 Adalet Komisyonu) üyesi olan Karma Komisyon başkanlığını ve bu konuyla ilgili sekretarya işlerini Anayasa Komisyonu yapıyor.
5 ÜYE OLACAK
Karma Komisyon, dosyayı tüm detayları ile incelemek için hazırlık komisyonu kurdu. Hazırlık komisyonu 5 kişiden oluşuyor. Karma Komisyon Başkanı, her siyasî partinin hazırlık komisyonuna verebileceği üyeleri arasından ad çekme suretiyle 5 üyeyi belirledi. Hazırlık komisyonu, fezlekede yer alan tüm delilleri, konuya ilişkin tüm evrakı inceleyecek. Komisyon, gerekirse Tuma Çelik'i de çağırıp savunmasını yapacak. Çelik, kendisi savunma yapabiliyor ya da birine bunun için başka bir üyeye vekalet verebiliyor.
DERNEKTE TECAVÜZ ETTİ!
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti. Tuma Çelik, 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Mardin'de seçim çalışmaları kapsamında bir derneğin toplantısına katıldı. Çelik, toplantının yapıldığı binada bir kadına tecavüz etti.
ŞANTAJ VE TEHDİT
Çelik bununla da yetinmedi ve kendisini şikayet etmek isteyen kadının hayatını zindana çevirmeye devam etti. Tehdit, şantaj ve her yolu deneyerek kadının kendisini şikayet etmemesi için baskı yaptı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı kadının şikayeti üzerine Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören fezlekeyi düzenledi ve Meclis'e gönderdi. HDP, Meclis'e gelen dosyanın içeriğini bilmesine karşın bugüne kadar Çelik ile ilgili hiçbir adım atmadı, hiçbir işlem yapmadı.
TECAVÜZCÜ VEKİL TUMA ÇELİK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Tuma Çelik 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, Halkların Demokratik Partisi Mardin Bölgesi, 3'nci sıradan millet vekili olarak Meclis'e girdi. Tuma Çelik, 1964 yılında Midyat'ın Anhil köyünde doğdu. 9 yaşında İstanbul'a, 1985 yılında İsviçre'ye göç etti.
7 yıl önce Türkiye'ye geri döndü. 20 yıldır aktif olarak Süryanilerle ilgili çalışmaların içinde yer alan Çelik, bu konuda birçok araştırma yaptı ve bu çalışmalarını değişik seminer ve sempozyumlarda ortaya koydu. Mart 2012 tarihinde aylık Süryanice ve Türkçe yayınlanan "Sabro" Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Çelik, Evli ve 4 kız babası.