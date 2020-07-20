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HDP tecavüz skandalını örtbas etme çabasına girişti! İstifa eden Tuma Çelik'i ihraç etmişler

Son dakika haberi... 'li Mardin Milletvekili Tuma Çelik, tecavüz skandalının ardından HDP'den istifa etti. Sözde kadın hakları savunucusu ve HDP'li isimler skandala sessiz kalıp üç maymunu oynarken HDP'den bugün akıllara durgunluk veren bir açıklama geldi. HDP, olayı kapatmak için partiye zaten istifasını vermiş olan Tuma Çelik'i ihraç ettiklerini duyurdu.

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Giriş Tarihi: 20.07.2020
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HDP tecavüz skandalını örtbas etme çabasına girişti! İstifa eden Tuma Çelik'i ihraç etmişler

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik, bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından partisinden istifa etti.

SKANDALA SESSİZ KALIP PERDELEME YARIŞINA GİRDİLER
Buldukları her fırsatta kadın hakları savunuculuğuna soyunan CHP ve HDP'li isimler skandala sessiz kalırken yandaşları medyada skandalı perdeleme yarışına girdi.

Halk TV, Cumhuriyet Gazetesi, BirGün, T24 ve Oda TV gib gazete ve televizyonlar, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in partisinden istifa etmesini haber yaptı ancak bir kadına tecavüzde bulunduğunu görmezden gelerek skandalı perdeledi.

HDP'DEN AKILLARA ZİYAN AÇIKLAMA
Tuma Çelik'in bir kadına tecavüzde bulunduğunun ortaya çıkmasının ardından HDP'li Hüda Kaya'nın kadını 'şikayetçi olmaması için' ikna etmeye çalıştığı öğrenilmiş ve HDP de sessizliğe gömülmüştü. HDP'den bugün akıllara zarar açıklama geldi.

İSTİFA EDEN VEKİLİ İHRAÇ ETMİŞLER!
HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zaten istifa ettiğini açıklayan vekili partiden ihraç etiklerini duyurdu.

Olay basına yansıyana kadar skandalı gizleyen ve olay ortaya çıktıktan sonra da sessizliğe gömülen HDP'nin Grup Başkanvekili Oluç, "Herhangi bir örtbas etme durumu yok ancak bizim Kadın Meclisimiz, kadın beyanını esas alan bir çalışma sürdürmektedir. Kadın Meclisine ilk gelen beyanlar fezleke doğrultusunda olmadığı için Kadın Meclisi ona göre davranmıştır ama fezleke ortaya çıktığında ve bu iddiaları gördüğümüz andan itibaren de hemen gerekeni yaptık. Fezleke, Meclis'e gelir gelmez hemen disipline sevk ettik ve disiplin de hızlı bir şekilde kararını vermiş oldu." şeklinde konuştu.

SESSİZLİĞİ ÖRTME ÇABASI!
Zaten kendisi istifa eden vekili, 'ihraç ettiklerini' iddia eden HDP'nin aldığı bu karar olayı kapatma çabasının, sessizliğin, samimiyetsizliğin ortaya net bir şekilde çıkması üzerine alınan bir karar olarak yorumlandı.

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