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İtalyan Lig partisi lideri Salvini'den Ayasofya skandalı

'nın Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılması, İtalya'da da hazımsızlık yarattı. Aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Türkiye hakkında küstah açıklamalarda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.07.2020
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İtalyan Lig partisi lideri Salvini'den Ayasofya skandalı

İtalya'da ana muhalefetteki aşırı sağcı Lig Partisi lideri Matteo Salvini ve bir grup partili, Ayasofya Camisi'nin ibadete açılmasını, Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu önünde protesto etti.

Göç, İslam ve Türkiye karşıtlığıyla bilinen, son dönemde oyları düşüşe geçen aşırı sağcı ve ırkçı Lig lideri Salvini ve 30 destekçisi, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını bahane ederek Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu yakınlarında toplandı.

"TÜRKİYE ASLA AVRUPA'DA OLMAYACAK"

Grubun ellerinde "Türkiye asla Avrupa'da olmayacak" ve "Ayasofya'dan elinizi çekin" yazılı dövizler taşıdığı görüldü.

Salvini burada yaptığı açıklamada, Hıristiyanlığın dünyadaki tarihi ve kültürel mirasının camiye dönüştürülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Güvenlik güçleri, eylem nedeniyle Başkonsolosluk önünde geniş güvenlik önlemleri alırken bir ara Salvini ve bazı partililer, binaya yaklaşarak provokatif hareketlerde bulundu.

2019'da yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 34,3'lük oy oranıyla İtalya'da birinci parti çıkan aşırı sağcı Lig'in popülaritesinin, son anketlerde yüzde 26'lara gerilemesi dikkati çekiyor.

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