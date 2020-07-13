2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?

2019 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY TEMİNİ 2'NCİ GRUP ÇAĞRI İLANI

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Astsubay Alımı ilk grup kayıt işlemleri tamamlanmıştır. İlk grup kayıt işlemleri sonrasında boş kalan kontenjanlar için ikinci sınıflandırma işlemi yapılmış olup yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralanmıştır. Başarı sıralaması her bir adayın kayıt hakkı kazandığı anlamına gelmemekte olup, kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, "... Sınıfında Başarı Sıranız-6 Kayıt Hakkı Kazandınız" şeklinde ifade yazılmış ve ikinci grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. KAYIT HAKKI KAZANAN adayların kayıtları, 16-19 Temmuz 2020 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında, 6'ncı maddede belirtilen kayıt merkezlerinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet K.lığının başarı sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla Kuvvet K.lığında KAYIT HAKKI KAZANAN adaylar, tercih ettiği Kuvvet K.lığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet K.lıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 19 Temmuz 2020 (dahil) tarihi 16.30'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN İLAVE KAYIT SÜRESİ VERİLMEYECEK, adayın, kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.

2. Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay alımı ikinci kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar için (başarı sırası belirtilip, kayıt hakkı kazandığı belirtilmeyen) ayrıca bir ilan yapılmayacak, 20 Temmuz - 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için Kuvvet K.lıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. Bu nedenle adaylarımızın, sistemde kayıtlı bulunan telefonlarını kayıt faaliyetleri boyunca açık bulundurmaları önem arz etmektedir. Aranıldığında bu telefonlarda bulunmamanız hak kaybına uğramanıza neden olabilecektir. Size yapılan telefon tebligatından sonra 48 saat içerisinde kayıt işleminizi yaptırmamanız halinde kayıt hakkınız iptal edilecektir. Tarafınıza kayıt için çağrı yapılması durumunda yapmanız gereken hususlar hakkında 6'ncı maddede bilgi verilmiştir. 07 Ağustos 2020 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.

3. Sınıf bazında kontenjan miktarları ve en son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırası ile ilgili detaylı bilgileri aşağıdaki linkte verilmiştir. En son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırası, kayıt yaptıran aday sayısı ve boş kalan kontenjan bilgilerinin güncellemesi yapılarak adaylar bilgilendirilecektir.

* K.K.K.lığında, Dz.K.K.lığında, Hv.K.K.lığında en son kayıt hakkı kazanan adayların başarı sırasını öğrenmek için tıklayınız.