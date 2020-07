2019 yılı TSK astsubay dış kaynaktan muvazzaf astsubay alımı 2. grup çağrısı: Kayıt tarihi ne zaman?

(2) Kayıt işlemleri için istenen belgeler, mavi plastik telli dosya içerisinde ve yukarıda belirtilen sıraya göre hazırlanarak getirilecektir (Belgeler delinmeyecek her bir belge şeffaf dosyalara konularak mavi plastik telli dosyaya yerleştirilecektir).

(3) Kursiyer adaylarının kayıt ve katılış işlemleri;

(a) Adayların kesin kayıt işlemine gelirken belgelerin tam olması gerekmektedir. Eksik belge ile kayıt işlemi yapılmayacaktır. Hak kaybının önlenmesi açısından bu husus büyük önem taşımaktadır.

(b) Adayların katılış işlemleri, kendilerine yukarıda bildirilen tarih aralıklarında MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığında (BALIKESİR) yapılacaktır. Hatalı katılışlarda tüm sorumluluk adaylara ait olacaktır. İkinci kayıt sonrası telefon çağrısı ile aranan ve resmi bir mazereti olmaksızın 48 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacak ve yerine sırası gelen adaylar çağrılacaktır.

(c) Katılış faaliyeti esnasında adayların yanlarında getirmesi/getirmemesi gereken malzemeler:

* Fotoğraf, video, ses kayıt özelliği olan cep telefonu getirilmeyecektir. Telefonlarda sadece Askercell hattına müsaade edilecektir. Akıllı cep telefonu ve dizüstü/tablet bilgisayar vb. kesinlikle GETİRİLMEYECEKTİR.

* Kişisel malzemeler (Ankesörlü telefon için telefon kartı, kol saati, tıraş malzemeleri, diş macunu/fırçası, şampuan, sabun, sabun kutusu, tırnak makası, pamuk, kolonya, kupa bardak, pudra vb.),

* Yeteri kadar para, Banka kartı (Kantinlerden nakit alış-veriş yapılamamaktadır.)

* Mevsime uygun bol miktarda siyah ve desensiz çorap, (İstihkak olarak da dağıtılacaktır.)

* Bol miktarda Haki renkli atlet/fanila ve iç çamaşırı, (İstihkak olarak da dağıtılacaktır.)

* Lacivert/siyah koyu desensiz tek renk şort mayo

* İki adet çamaşır yıkama filesi,(siyah-kirli, beyaz-temiz)

* Yatak kıyafeti (pijama takımı),

* Siyah renkli kurşun, mavi renkli tükenmez/pilot kalem ve silgi, bir adet küçük not defteri, en az iki yüz sayfa, (tercihen kapağı şekilsiz düz mavi renk olan) kareli metot defteri,

* İğne iplik seti, çengelli iğne,

* Siyah ayakkabı boyası,

* Cep feneri,

* Spor ayakkabı, (Katılış yaptığınızda da dağıtılacak, getirmek tercihinize kalmıştır.)

* Mevsime göre sivil elbise (giyecek ve ayakkabı) getirilmelidir. (Eşyalar ihtiyacı karşılayacak kadar olmalı)

* En az iki hafta süreyle kullanacağınız kişisel koruyucu malzeme(Maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri)

NOT: 1. Altı hafta içerisinde yapılacak olan yemin törenine kadar birlik dışına çıkamayacağınızdan dolayı, işlemlerinizi olumlu veya olumsuz olarak etkilememekle beraber yukarıdaki kişisel malzemeleri yanınızda getirmeniz yararınıza olacaktır.

2. Tüm adaylar saç (kısa kesim-yanlar düzgün alınmış-subay traşı) ve sakal traşı olmuş olarak (sakalsız) gelecektir.

Başvuru Adresi : Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı

Altıeylül / BALIKESİR

Telefon No : 0 266 2212350/51