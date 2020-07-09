CHP'nin pişkinliği Çekmeköy Belediye Başkanı'nı isyan ettirdi
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İGDAŞ şirketi, Çekmeköy’de iki sokağı kazdı ama uzun süre eski haline getirmedi. Çekmeköy Belediyesi vatandaş mağdur olmasın diye sokakları onardı. CHP ilçe Başkanlığı ise büyük bir pişkinlikle onarımın kendi girişimleri ile İBB’ce yapıldığını iddia etti. Çekmeköy Belediye Başkanı bu pişkinliğe adeta isyan etti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Çekmeköy ilçesindeki Esila ve Mesut Sokak'da 6 ay önce kazı çalışması yaptı. Kazılan alan bir türlü tamir edilip eski haline getirilmedi. İddiaya göre aradan 6 ay geçti.
Çekmeköy Belediyesi de bu durumu önce sosyal medya hesabından afişe etti. Daha sonra Çekmeköy Belediyesi söz konusu iki sokaktaki kazılan alanların sokak sakinlerinin mağdur olmaması açısından Çekmeköy Belediyesi ekiplerince yapıldığını duyurdu. Hatta fotoğraf da paylaşıldı.
Fakat CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı büyük bir pişkinlik örneği sergileyerek kazılan sokağın, kendi girişimleri ile İBB ekipleri tarafından onarıldığını iddia etti.
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise sosyal medya hesabından bu pişkinliğe isyan etti. Başkan Poyraz,
"Hiç olmazsa emekçi kardeşlerimize saygınız olsun!
İBB ye bağlı İgdaşın kazdığı sokakları kendisi düzeltmesi gerekirken;
Bizler vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çalışma yaptık.
Ancak bizim yaptığımız çalışmayı kendileri yapmış gibi siyasi malzeme yapmaya kalktılar." dedi.
HAYRETTİN ŞAŞMAZ - SABAH
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